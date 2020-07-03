В регионе за минувшие сутки ещё пять пациентов скончались от COVID-19. С начала пандемии от коронавирусной инфекции умерли 55 человек, от иных болезней —60, сообщает областной оперативный штаб.

В Иркутской области к настоящему моменту госпитализировано 1524 человека, из них 90 находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, 2732 жителя региона находятся на амбулаторном лечении вне стационаров. За весь период выздоровели 3889 инфицированных, за прошедшие сутки 286 были выписаны с отрицательными результатми контрольных тестов на коронавирус.

Иркутская область занимает второе место по числу зараженных COVID-19 в СФО. В конце мая регион был на 4-м месте, за месяц он поднялся на 2-е место. На первом месте находится Красноярский край, замыкает «тройку» Новосибирская область.

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