Российский дистрибьютор Hyundai объявил о расширении географии сервиса онлайн-подписки на автомобили Mobility за счет выхода в Новосибирск.

Новосибирск стал 13-ым городом России и первым в Сибири, где заработает программа Hyundai Mobility. По своей сути она представляет собой краткосрочную и долгосрочную аренду автомобиля.

Предполагается, что пользователи сервиса смогут подписаться на автомобиль, основываясь на одном из трех тарифных планов. Первый подразумевает подписку на срок от одного до 24 часов, второй — до месяца, а третий — до года. Подписка распространяется на кроссоверы Hyundai Creta, Hyundai Tucson, Hyundai Santa Fe, седан Hyundai Sonata и микроавтобус H-1.

Оформление необходимых документов осуществляется онлайн при предъявлении паспорта и водительского удостоверения. В стоимость подписки по любому тарифу входят страхование КАСКО без франшизы, отсутствие залога, первоначального взноса и ограничений по зоне эксплуатации, а также плановый техосмотр автомобиля.

На сегодня официальными дилерами Hyundai в Новосибирске являются московская группа компаний «Автомир» и самарская ГК «Эксперт» (компания «Эксперт-Авто»). В обоих компаниях пояснили «Континенту Сибирь», что сервис подписки будет доступен в ближайшие дни. Для участия в программе подписки предназначен отдельный парк автомобилей.

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