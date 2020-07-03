Из-за ухудшения состояния здоровья 34-летняя жительница Омска вызвала скорую, которую, по её словам, пришлось ждать 11 часов. В медучреждении была сделана мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) лёгких, которая показала: у пациентки поражены 50% легких, но в госпитализации ей отказали, объяснив это отсутствием мест в больницах города. Об этом сообщило агентство «Омск-Информ».

«Врач спросила, буду я лечиться амбулаторно или поеду в больницу. Я сказала, что поеду. Она начала искать место, но их не оказалось, и меня попросили вернуться домой. Без назначения лечения. Мы с мужем весь день звонили терапевту, но все поликлиники не отвечали. В итоге мне лечение назначил знакомый врач», — рассказала женщина журналистам.

Состояние больной ухудшается: температура 38 градусов, сильная одышка и слабость, но семья женщины не может добиться никакой помощи. Лишь после того как информация о больной женщине стала достоянием общественности, в региональном минздраве начали разбираться в ситуации.

Напомним, в Новосибирской области скончались ещё четыре пациента с диагнозом СOVID-19.

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