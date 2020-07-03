На заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции глава Республики Алтай Олег Хорохордин объявил о смягчении ряда ограничительных мер. В частности, это решение касается возобновления работы турбаз и иных туркомплексов, а также предприятий общепита с 3 июля текущего года, сообщает пресс-центр правительства региона.

«По сути, с 3 июля мы открываем в республике летний туристический сезон. На всех без исключения туробъектах и предприятиях общепита необходимо принять исчерпывающие профилактические меры со строгим и безусловным выполнением рекомендаций Роспотребнадзора», – отметил Хорохордин.

Главный санитарный врач Республики Алтай Леонид Щучинов сказал, что перед открытием турбъектов необходимо провести генеральную уборку всех помещений с применением дезсредств и в дальнейшем обязательна регулярная дезинфекция помещений.

В число требований также внесено обеззараживание открытых пространств: скамеек, наружных дверей, площадок у входа, детских площадок, беседок, уличных парковочных и банковских терминалов. Кроме того, персонал перед допуском к работе должен пройти лабораторное обследование на COVID-19 и пользоваться средствами индивидуальной защиты. Щучинов подчеркнул, что ответственность за противоэпидемический режим на объектах, возобновляющих работу, несут, прежде всего, их руководители.

В регионе продолжает действовать обязательный масочный режим в общественном транспорте, при посещении аптек, магазинах, на территории автовокзалов, аэропортов, на остановках всех видов транспорта, в местах общего пользования и при посещении органов власти.

По-прежнему остаются под запретом все массовые мероприятия: кинозалы, театры, музеи, ночные клубы и другие развлекательные центры также остаются закрытыми до особого распоряжения.

Олег Хорохордин подчеркнул, что снятие ограничений на данном этапе не коснётся Кош-Агачского района, где по-прежнему сохраняется сложная санитарно-эпидемиологическая ситуация.

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