Генеральный консул Германии в Новосибирске ПЕТЕР БЛОМАЙЕР в интервью «Континенту Сибирь» рассказал о том, какие коррективы претерпела программа Года Германии в России из-за пандемии коронавируса, когда может восстановиться авиасообщение между странами, сохранился ли интерес немецких инвесторов к Сибири, и чего ждать от председательства Германии в Совете Европейского Союза?

— В начале декабря 2019 года Новосибирск посетил чрезвычайный и полномочный посол ФРГ Геза Андреас фон Гайр. Он отметил, что 2020 год будет Годом Германии в России, в связи с чем планируется огромное количество праздников и мероприятий, культурных и научных, которые пройдут не только в Москве и Санкт-Петербурге, но в том числе в СФО. Можете анонсировать, какие именно мероприятия планируется провести в Сибирском регионе? И как ограничения, связанные с коронавирусом, отразились на мероприятиях, запланированных в рамках Года Германии?

— Эпидемия коронавируса затронула Германию и Россию, а также страны во всем мире. Таким образом, программа Года Германии в России претерпит определенные изменения. Наше большое мероприятие с выступлениями музыкальных коллективов и выставками, которое должно было начать Год Германии в Москве, перенесено на следующий год. Теперь мы планируем на неделе, когда будет отмечаться наш национальный праздник, 3 октября, провести повсюду в России и, естественно, в Сибири несколько онлайн-мероприятий с элементами живого общения, что с медицинской точки зрения не несет никаких рисков для здоровья.

Вопрос здоровья имеет абсолютный приоритет, но мы, конечно, надеемся, что ситуация улучшится, и мы сможем провести наши запланированные мероприятия. В Сибири будут проводиться недели Германии в различных регионах. В рамках мероприятий ожидаются выступления музыкальных и танцевальных коллективов, олимпиады по немецкому языку и многое другое. Один пример: в качестве объединяющего звена Германию и Сибирь мы хотим представить выставку, посвященную вкладу немецких ученых в исследовании культуры коренных народов Сибири. Особо отметить нам хотелось бы два события, которые произойдут во время проведения года Германии: во второй половине 2020 года Германия будет председательствовать в Совете Европейского Союза, а в декабре 2020 года будет отмечаться 250-летний юбилей со дня рождения Людвига ван Бетховена. Поэтому запланированы информационные мероприятия о ЕС, его органах и принципах их работы. Кроме того, нами запланировано исполнение 9-й симфонии Бетховена здесь с привлечением артистов из Германии. Наконец, большое внимание будет уделено научному сотрудничеству. В следующем году запланирована научная конференция немецких и сибирских ученых по проблемам регионов Сибири, которые могут пострадать из-за повышения выбросов парниковых газов, такие как: тайга, арктические зоны, болота, вечная мерзлота, ледники. Тем самым мы хотим перенести фокус внимания на глобальное значение Сибири для защиты мирового климата.

— 1 июля Германия в 13-й раз на шесть месяцев возьмет на себя председательство в Совете Европейского Союза. В последний раз Германия председательствовала в Совете ЕС в первом полугодии 2007 года. Какие первоочередные задачи, связанные с Евросоюзом, находятся в фокусе внимания Германии? Стоит ли говорить только о преодолении последствий пандемии коронавируса, или есть не менее актуальные другие важные задачи?

— Центральной задачей нашего председательства станет процесс экономического и социального восстановления после беспрецедентной эпидемии коронавируса. Мы хотим показать сплоченность и солидарность среди стран-членов ЕС, а также на практике доказать, что ЕС выйдет из этого кризиса более сильным, как и из всех предыдущих кризисов до этого.

Мы также стремимся к солидарности, сотрудничеству и прогрессу в отношениях с нашими ближними и дальними соседями: в этом ключе мы собираемся выстраивать наши отношения с Великобританией после «брекзита»; мы хотим усилить перспективы вступления в ЕС для стран Западных Балкан; мы планируем расширить наше участие, особенно в преодолении последствий эпидемии коронавируса, в странах Африки и Ближнего Востока; мы будем выстраивать наши отношения с Китаем. Особенно важными являются для нас отношения с Россией, которые отягощены грузом значимых проблем. Решение этих проблем мы собираемся ускорить.

Кроме того, существует отдельные темы будущего глобальных масштабов, которые во время кризиса, связанного с коронавирусом, требуют решений и нам срочно придется обратить на них свое внимание. В первую очередь сюда относятся вопросы изменения климата и разрушения окружающей среды, а также проблемы беженцев и миграции. В решении этих проблем будет решаться судьба всего человечества, и мы сможем преодолеть трудности только совместными усилиями во всеми мире.

— Ранее глава германского правительства Ангела Меркель заявила, что видит в председательстве ФРГ в Совете ЕС возможность придать новый импульс отношениям с Россией. В каких направлениях на ваш взгляд может усилиться взаимодействие между странами, и какую роль в этом может сыграть Сибирь?

— Россия и Европейский Союз являются соседями. Мы не можем просто уехать и выбрать себе новых соседей. В любых обстоятельствах мы вынуждены находить друг с другом общий язык. Поэтому нужно сделать все возможное, чтобы найти решения для тех существенных проблем, которые существуют в двусторонних отношениях. С нашей точки зрения, сюда относится отказ от угроз в области кибербезопасности, отказ от попыток манипулировать выборы, сотрудничество при расследовании покушений на убийство лиц на территории ЕС, к которым в России не испытывают симпатий.

То же относится к отношениям России с Украиной. Противоречащая нормам международного права аннексия Крыма и необъявленная война в Донбассе завели в психологический тупик. Очень болезненно и невыносимо находиться в постоянном конфликте именно с Украиной, народ которой тесно связан с русским народом родственными узами. Этот конфликт можно разрешить только с участием Украины. В настоящее время мы вместо этого наблюдаем рост отчужденности. Как Россия может этому противодействовать? Ответ на этот вопрос будет иметь решающее значение на отношениях России с ЕС.

Что касается сотрудничества, к счастью существует глубокая общность среди наших европейских народов; есть личные дружеские контакты между людьми, существует феномен преодоления военных ран, которые мы вспоминали во время прошедшего юбилея, и за этот феномен мы, немцы, очень благодарны; существуют также отдельные сферы многолетнего и очень продуктивного сотрудничества. В первую очередь, это области науки и культуры. Этот совместный фундамент нам необходимо вместе защищать, сохранять и расширять особенно во времена неспокойных политических отношений. То же относится к экономическим отношениям в более узких рамках, которые допускают на настоящий момент взаимные санкции.

Сибирь может играть выдающуюся роль в развитии положительных, соединяющих элементов наших отношений. Она может привлечь внимание на общие проблемы человечества, которые мы можем решить только совместными усилиями. Области Сибири, такие как тайга, тундра, вечная мерзлота, болота, являются крупнейшими во всем мире и имеют глобальное значение для климата. Из-за изменения климата они находятся под угрозой. Усиление уже имеющихся научных российско-европейских связей в этой сфере смогло бы значимым фактором для преодоления наших политических разногласий, а также послужить объединяющим началом для наших настоящих общих вызовов, перед которыми мы стоим как человечество.

— Готовы ли немецкие компании инвестировать в российскую региональную экономику с учетом общей экономической ситуации в мире?

— Сибирь конкурирует с другими регионами страны, также как и Россия с другими странами, за инвестиции. Как и все другие компании, немецкие фирмы досконально изучают все плюсы и минусы инвестиционной привлекательности. Интерес немецких предпринимателей к Сибири довольно высок, как мы могли убедиться в ходе многочисленных переговоров. В качестве положительных факторов стоит отметить хороший уровень образования рабочей силы, умеренный уровень зарплат и выгодные цены на недвижимость.

Однако немецкие компании сталкиваются также с трудностями: экономическая конъюнктура неблагоприятная, обменный курс рубля неустойчив, существуют бюрократические преграды, санкции и политика импортозамещения с нормами по локализации производства создают дополнительные неудобства. Для средних предприятий, которые преобладают в экономике Германии, минимальные суммы инвестиций в размере 10 миллиона евро непомерно высокие. Эти процессы отражаются в сокращении числа немецких представительств: пять лет назад в Новосибирске были представительства свыше 90 компаний, сейчас только 75. Отрицательно сказывается на экономике Сибири небольшая доля населения, которая распределена на очень большой территории. Потенциальный объем рынка сравнительно небольшой. Поэтому большинство немецких фирм имеет представительства в центральной части России. С точки зрения логистики и рынков стран Центральной Азии положение Сибири имеет свои преимущества.

Теперь возникает вопрос, какие экономические последствия будет иметь кризис, связанный с эпидемией коронавируса. Во многих местах оракулы кризиса предсказывают из-за эпидемии наступление деглобализации, возврат к политике национальных интересов, протекционизма. Вовсе необязательно, что это случится. В каждом кризисе существуют возможности. Они заключаются в том, чтобы компании признали необходимость в повышении устойчивости и диверсификации своих международных цепочек поставок. Это может происходить не только в пределах одной страны, можно также обратить внимание на зарубежные страны. Российские регионы могут выиграть в этой ситуации за счет своих условий.

— С учетом текущей мировой ситуации нельзя не затронуть тему возобновления авиасообщения между Россией и Германией. Когда по вашим прогнозам жители Сибири смогут вновь посещать Германию, и может быть возобновлена деловая активность?

— Процедура выдачи виз во время пандемии коронавируса должна тщательным образом учитывать аспекты защиты здоровья, но этот аспект не должен полностью выключать другие соображения. Так, наш визовый отдел продолжил свою работу и даже в разгар кризиса выдавал визы в случаях, связанных с неотложными семейными обстоятельствами или медицинскими экстренными ситуациями.

Кроме того, мы возобновили выдачу национальных виз определенных категорий. В этом случае речь идет о следующих группах лиц: члены семей граждан ЕС и стран Шенгенского соглашения, а также граждан третьих стран, которые находятся в ЕС на законных основаниях, независимо от того, возвращаются ли они к месту своего проживания или нет, студенты, высококвалифицированные специалисты, чьи знания и навыки необходимы по экономическим соображениям, a а также чья трудовая деятельность не может быть отложена или выполняться из-за границы.

Выдача шенгенских виз зависит от решений стран-членов Шенгенского соглашения и от дальнейшего развития эпидемиологической обстановки в странах, где подается заявление на визу. В настоящее время количество зараженных в России слишком велико, чтобы можно было возобновить выдачу виз.

— Какие изменения претерпит процесс оформления виз в Германию с учетом ограничений, накладываемых пандемией?

— Процедура выдачи виз не изменится, но выдача виз приостановлена по причине эпидемии коронавируса. Условия для выдачи виз останутся неизменными, когда возобновится процедура рассмотрения и выдачи виз.

— Как опыт Германии в борьбе с пандемией, на ваш взгляд, может быть применен в Сибири?

— Успех Германии в борьбе с эпидемией коронавируса и относительно небольшое число умерших объясняется разными факторами, которые только частично могут быть востребованы в других странах. В любом случае рекомендуется раннее тестирование всех лиц с симптомами, а также последующая изоляция всех лиц с положительными результатами тестов для пресечения цепочек заражения. Также следует последовательно выявлять и тестировать всех лиц, бывших в контакте с зараженными. Успешной оказалась долгое время создаваемая у нас система здравоохранения с большим числом мест в реанимационных отделениях, куда можно было разместить всех заболевших. Однако это является долгосрочной задачей. Действия со стороны политиков были положительно восприняты, особенно готовность федерального правительства оказывать финансовую поддержку. Кроме того, следует отметить серьезность в обращении федерального канцлера к немцам, чтобы они ответственно относились к своему здоровью во время эпидемии коронавируса.

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