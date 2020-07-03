По данным оперштаба на утро 3 июля в регионе зарегистрировано 6282 случая инфицирования СOVID-19, в том числе 105 за последние сутки. 3852 пациента выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов, включая 138 за минувшие сутки.

В Новосибирской области скончались еще четыре пациента: мужчина в возрасте 60 лет и женщины в возрасте 65 лет, 73 года и 85 лет. Всего в регионе от СOVID-19 умерли 105 человек.

В отделениях реанимации находятся 80 человек, из них на ИВЛ – 21 пациент.

В ДГКБ №3 госпитализировано 57 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

В инфекционных стационарах Новосибирска находятся 2 389 взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него. В больницы районов области госпитализированы 604 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в НСО провели 215 026 тестов на коронавирус.

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