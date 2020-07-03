Депутаты горсовета Новосибирска подводят итоги пятилетней работы, последние месяцы которой прошли в обстановке ограничений из-за коронавируса. Однако пандемия — это еще не повод отказываться от выполнения планов и обязательств перед горожанами, — считает председатель постоянной комиссии по социальной политике и образованию Совета депутатов Новосибирска НИКОЛАЙ ТЯМИН. В интервью «Континенту Сибирь» депутат рассказал о ключевых проблемах, которыми занимались народные избранники и дал свою личную оценку работе шестого созыва горсовета.

— Николай Андреевич, насколько вы лично удовлетворены работой депутатов шестого созыва горсовета, в частности, по своему направлению — социальной политике и образованию?

— Как председатель профильной комиссии городского совета депутатов, могу уверенно сказать, что никогда ранее наши программы так хорошо не исполнялись, как в течение этих лет. И по департаменту социальной политики, и по отрасли образования исполнение программ было близко к 95-98%. Поэтому могу с гордостью говорить, что все те обязательства, которые город и, в том числе, совет депутатов, брал на себя за годы полномочий шестого созыва – мы выполняли исправно. Более 60% совокупного бюджета Новосибирска направлялись именно на отрасль социальной политики и образования. Использовался и федеральный, и областной бюджеты. Так что нам грех жаловаться.

— Насколько ситуация с коронавирусом повлияла на планы горсовета?

— Действительно, последние полгода мы почувствовали «дыхание ковида». При этом я ни в коем случае за него не прячусь – но мы ощутили, что городская казна не пополняется налогами в том объеме, в котором бы нам хотелось. В итоге получилось так, что последние месяцы бросили тень на все предыдущие годы нашей работы. И сегодня у меня складывается впечатление, что всё же некоторые взятые обязательства мы не успеем выполнить. Поэтому у меня сегодня, к сожалению, нет ощущения удовлетворенности работой созыва в полной мере.

— Какие наказы избирателей выполнялись, а по каким возникли сложности?

— Депутаты, как правило, всегда справлялись с наказами, не требующими больших финансовых расходов. Такими, как создание благоустроенной среды во дворах, организация зон отдыха, строительство тротуаров, подрезка деревьев и прочими важными для комфортной жизни горожан задачами. Но в последний год депутаты взяли на себя много объемных и финансово емких наказов. К примеру, наказ о дисперсном парке в Кировском районе. Просто колоссальные затраты! В итоге на него изыскали возможность — как и наказ по Монументу Славы, наказ по дисперсному парку включили в федеральную программу. Брали депутаты также обязательства по строительству школ, детских садов, поликлиник, хотя это не наши полномочия, но жители то – наши! Поэтому если говорить о совокупном результате исполнения, то в этом году он лишь немного более 60%, тогда как в прошлые годы работы нашего созыва мы достигали 80%. Конечно, сказывается и рост цен на услуги. Так, если в начале созыва цены на работы по благоустройству, по которым готовились сметы, были одни, то к 2019-му и 2020-му годам, на которые было назначено исполнение наказов, они стали намного выше. Если раньше силами городской казны получалось эту разницу закрыть, то в текущем году этого не удалось из-за дефицита бюджета. И дело вовсе не в нежелание депутатов, муниципалитета, мэра и его команды исполнять наказы.

— Пожалуй, одни из самых сложных и дорогих наказов избирателей депутатам – это строительство школ. И, несмотря на то, что каждый год в Новосибирске открываются новые школы, их, по-прежнему, не хватает. Почему так происходит и как можно решить эту ситуацию?

— Проблема со школами действительно стоит остро. По нашим подсчетам, чтобы к 2025 году обеспечить обучение в школах в одну смену, нам нужно строить по 15 школ в год. Но мы можем себе позволить от силы три — надо быть реалистами. Даже если с помощью федерального бюджета получиться сдавать больше, содержание школ ляжет на плечи местных бюджетов. Это значит, что будет полный коллапс! Поэтому я нормально отношусь к открытию частных школ. Но также уверенно могу сказать и то, что департамент образования не должен стоять в стороне и должен контролировать организацию обучения в частных школах.

— Насколько остро, по-вашему, в городе стоит проблема с детскими садами?

— С детскими садами таких проблем, как есть в других регионах, я не вижу. Да, бывают сложности с очередями, но они решаются департаментом. Бывают сложности в растущих микрорайонах, где застройщики заключают договор с муниципалитетом и строят детские сады за свои деньги – так у них активнее покупают жилье. Но в спальных микрорайонах с уже сложившейся инфраструктурой больших проблем с дошкольными учреждениями у нас нет.

— Депутаты впервые в этом созыве очень активно начали работу по продвижению инклюзивного образования. Чего удалось достигнуть в этом направлении?

— Вынужден констатировать, что у нас растет число детей с инвалидностью, особенно больных аутизмом. Мы создали рабочую группу по проблеме инклюзивного образования, она проработала год и ее успехи подтверждали родители, педагоги. Группой были выработаны предложения по созданию ресурсных классов для обучение таких, как я называю, особенных детей. И я очень надеюсь, что депутаты следующего созыва не положат «под сукно» этот проект, а реализуют его, как один из самых востребованных в обществе.

— На каком этапе находится решение задачи обеспечения жильем детей-сирот?

— К сожалению, пока мы не решили проблему. Понятно, что это зона ответственности субъекта федерации, но нам делегированы полномочия на обеспечение детей-сирот жильем. Отмечу, что число нуждающихся в квартирах выпускников детских домов выросло за два года в геометрической прогрессии и приблизилось к двум тысячам человек. Поэтому сейчас мы решаем вопрос с прокуратурой, чтобы городу дали право приобретать жилье для сирот на вторичном рынке и в пригороде — Искитиме, Бердске. Считаю, что этому вопросу раньше уделяли мало внимание и теперь, чтобы решить проблему, нужна политическая воля на самом высоком уровне. Это дело чести – обеспечить всех сирот жильем. И сделать это можно только сообща, силами всех бюджетов.

— Какие из задач вы бы еще могли назвать знаковыми для горсовета нынешнего созыва?

— Мы вплотную приблизились к решению проблемы медицинских кабинетов в образовательных учреждениях. С одной стороны, департамент образования должен предоставить оборудованное помещение для врача, а департамент здравоохранения — обеспечить бесперебойную работу медперсонала. Но наше здравоохранение оказалось не готово к обеспечению кабинетов кадрами. Пытаемся найти компромиссное решение – региональный минздрав идет в этом нам навстречу.

— Что вы думаете по поводу участия Новосибирской области в эксперименте по внедрению цифровой образовательной среды?

— Я не специалист в этой области, но я практик, и поэтому очень настороженно отношусь к этому эксперименту. Причина в том, что у нас в Новосибирске очень большой частный сектор. И в период дистанционного обучения дети, которые живут там с родителями, испытывали колоссальные проблемы. Главная из которых — отсутствие интернета и невозможности его провести. Лично ко мне обращались целыми улицами с просьбой помочь провести интернет. Но понятно, что не каждый провайдер зайдет в частный сектор, да и ценник у него будет приличный. Согласен, в некоторых районах дистанционное образование может как-то прижиться в виде эксперимента. Но в старых микрорайонах, особенно в частном секторе, будут очень большие проблемы. Родители уже сейчас с содроганием думают о том, как это практически осуществить.

— Чем особенно отличался, на ваш взгляд, шестой созыв депутатов от предыдущих?

— У меня есть с чем сравнивать, и в этом созыве, с моей точки зрения, работа депутатов была менее политизирована. Это мое глубокое убеждение, что в горсовете любого муниципального образования депутаты должны заниматься как можно больше решением проблем жителей, и как можно меньше — политикой. Поэтому считаю, что отмена партсписков была абсолютно правильным решением. Люди, избирая своего депутата, должны знать его в лицо.

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