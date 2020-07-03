Пять школ и детский сад построили в Новосибирске по наказам избирателей

За время работы шестого созыва Совета депутатов города Новосибирска в бюджет города было привлечено более 2 млрд рублей налоговых отчислений, выполнено более 3000 наказов избирателей, стартовал проект «Территория детства». Председатель горсовета Дмитрий Асанцев 30 июня подвел итоги работы городских депутатов в 2015–2020 годах.

«В шестом созыве мы приняли 4662 наказа, — рассказал Дмитрий Асанцев. — Приняли все, о чем просили жители, впервые не отклоняли наказы, связанные с капитальным строительством. Это строительство школ, детских садов, транспортных развязок, метрополитена, мостов. Да, их невозможно выполнить только за счет бюджета города, необходимо привлечение региональных и федеральных средств. Но те проблемы, о которых говорят люди, необходимо решать, пусть даже и не сразу».

За время работы шестого созыва исполнено 2514 наказов, до конца 2020 года планируется выполнить еще 660. За пять лет по наказам в Новосибирске были построены пять школ и детский сад, отремонтирована одна школа и один детский сад.

Сейчас жители Новосибирска могут давать новые наказы кандидатам в депутаты. По словам Дмитрия Асанцева, после старта избирательной кампании в Совет депутатов города зарегистрировавшиеся кандидаты могут собирать наказы для их выполнения в новом созыве. Для этого необходимо организовать собрание жителей, в котором должно принять участие не менее 25 человек, собрать предложения и проголосовать за каждое из них.

«Если за предложение проголосовали более половины участников, наказ считается принятым, — пояснил спикер горсовета. — Он оформляется в протокол и передается кандидату. Те кандидаты, которые проиграли выборы, имеют право передать собранные ими наказы выигравшему».

Дмитрий Асанцев также отметил, что на протяжении последних трех лет в Новосибирске реализуется федеральная программа «Городская среда», это программа благоустройства дворовых территорий, парков, скверов, дорог.

«На это сейчас выделяются достаточно большие средства из федерального бюджета, — подчеркнул Дмитрий Асанцев. — В 2018 году были капитально отремонтированы и благоустроены 106 дворов, в 2019-м и 2020-м — по 46 дворов. Кроме того, проведена масштабная реконструкция Михайловской набережной, на которую было потрачено 280 миллионов рублей. 180 миллионов рублей было направлено на реконструкцию Монумента Славы. В этом году начались работы по созданию дисперсного парка в Кировском районе. На это потратят 185 миллионов рублей. Мы сегодня видим конкретные результаты реализации этой программы».

По инициативе депутатов шестого созыва была создана рабочая группа по анализу межбюджетных отношений. В ее состав вошли представители Совета депутатов города, мэрии, Законодательного собрания и правительства Новосибирской области.

«Группа очень активно работала. Мы обсуждали вопросы, которые не можем решить только за счет городского бюджета, — рассказал председатель горсовета. — В результате город получил дополнительные субсидии из областного бюджета. Кроме того, были перераспределены налоговые отчисления, которые мы полностью передавали в область. По решению этой рабочей группы и при поддержке губернатора часть этих налогов была возвращена городу».

В 2019 году Новосибирску установили единые нормативы отчислений от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения в размере 10% (в 2019 году эта сумма составила около 1 млрд рублей). С 2020 года было принято решение о возвращении в бюджет города 20% от транспортного налога. Прогнозируется, что эта сумма составит порядка 350 млн рублей.

Кроме того, в 2018 году из бюджета области было выделено 465 млн рублей на уплату налога на имущество автотранспортных предприятий, 50 млн — на ремонт дорог частного сектора, 814 млн — на индексацию заработной платы работникам бюджетной сферы.

В 2019 году на уплату налога на имущество автотранспортных предприятий в бюджет города перечислили 464,5 млн рублей и 50 млн — на ремонт дорог частного сектора. В 2020 году на заработную плату работникам бюджетной сферы — 349 млн рублей.

На выполнение наказов на территории Новосибирска, данных депутатам Законодательного собрания, за три года было направлено 406 млн рублей.

«Никогда раньше не было такой практики, чтобы область выделяла нам деньги на реализацию наказов депутатам Законодательного собрания, чьи округа находятся на территории Новосибирска, — подчеркнул Дмитрий Асанцев. — Это позволило решить насущные проблемы жителей города. Я надеюсь, что в следующем созыве эта работа будет продолжена. Мы об этом говорили и с губернатором Новосибирской области, и с председателем Законодательного собрания. Руководство региона нас слышит и всегда открыто для обсуждения».

Проект «Территория детства» появился в Новосибирске по инициативе фракции «Единая Россия» в Совете депутатов.

«У нас в городе много дворов, где нет спортивных комплексов, детских игровых площадок, — рассказал Дмитрий Асанцев. — На встречах с губернатором и председателем Законодательного собрания мы обозначили эту проблему и предложили рассмотреть возможность создания такой программы. Наша инициатива была одобрена. И фракция «Единая Россия» в региональном парламенте внесла изменения в бюджет области. В результате Новосибирску было выделено 80 миллионов рублей: по 40 миллионов в 2019-м и 2020 году».

В рамках проекта «Территория детства» в 2019 году в Новосибирске было построено 33 объекта, в основном на придомовых территориях. В этом году 26 спортивных и игровых площадок появятся в парках и скверах города.

Напомним, что на последней сессии шестого созыва парламентарии назначили выборы депутатов седьмого созыва на 13 сентября 2020 года. Также в этот день пройдут выборы в Законодательное собрание Новосибирской области. «После официального опубликования решения о назначении выборов у кандидатов появится возможность регистрироваться и начинать предвыборную кампанию. Думаю, что с учетом мер предосторожности будут проходить дворовые встречи с избирателями, активные граждане обязательно и примут участие в выборах, и будут обязательно давать кандидатам наказы», — отметил Дмитрий Асанцев.

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