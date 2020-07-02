Как ранее писал «Континент Сибирь», «ЭР-Телеком Холдинг» переформатировал свою управленческую структуру. Отныне регионы Сибири распределены между тремя филиалами (МРФ).

С 1 июля 2020 года в «ЭР-Телеком Холдинге» (работает в Сибири под брендами «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес», «Электронный город», «Электронный город Бизнес») изменилась управленческая структура. В компании пояснили, что продолжают начатую в прошлом году трансформацию компании.

Теперь в холдинге будет 14 межрегиональных филиалов, охватывающих всю страну, вместо прежних 38 по городам. Директора межрегиональных филиалов будут напрямую подчиняться президенту компании Андрею Кузяеву. Таким образом, у компании больше не будет ни управляющих по городам, ни директоров макрорегиональных филиалов.

«В рамках трансформации мы становимся более автоматизированными и быстрыми, устраняем избыточные уровни управления», — пояснили «Континенту Сибирь» в пресс-службе холдинга. Предполагается, что новая структура будет способствовать повышению управляемости и расширение зон ответственности регионов.

Сибирский федеральный округ был разделен между тремя межрегиональными филиалами. Так, Омская область наряду с Тюменской и Курганской вошла в зону ответственности межрегионального филиала «Западная Сибирь». Его руководителем назначен Станислав Дариенко, который первоначально руководил омским и новосибирским филиалом компании, однако позднее занимал пост директора макрорегионального филиала «Восток», объединяющего всю Сибирь.

Новосибирская область, Алтайский край, республика Алтай, Кемеровская область, республика Хакасия оказались в зоне ответственности межрегионального филиала «Сибирь». Его руководителем назначен Алексей Линков, ранее возглавлявший компанию «Новотелеком», которая с 2017 года находится в составе «ЭР-Телеком Холдинга». В 2020 году он покинул компанию, однако в настоящее время вернулся в холдинг.

В свою очередь Иркутская область, Бурятия и Красноярский край находятся в зоне ответственности межрегионального филиала «Восточная Сибирь». Его руководителем стал Глеб Ступин, ранее возглавлявший иркутский филиал оператора.

Примечательно, что межрегиональный филиал «Среднее Поволжье» возглавил Антон Катков, который c 2012 по 2015 год руководил B2B-направлением в новосибирском филиале «ЭР-Телекома», когда позицию директора филиала занимал Станислав Дариенко.

Среди других значимых изменений в структуре «ЭР-Телекома» — назначение бывшего генерального директора холдинга Андрея Семерикова на должность председателя совета директоров компании. Он сменил Елену Ивашенцеву, на протяжении последних лет занимавшую этот пост. В свою очередь она продолжит работу в совете директоров.

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