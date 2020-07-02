Основанная новосибирским бизнесменом Александром Лысковским компания iFarm завершает привлечение инвестиций в строительство второй и третьей очередей вертикальной фермы в Москве. В июле компания приступает к процессу строительства.

«Всего нам необходимо собрать 58 млн рублей, из которых за май привлечено 40 млн рублей, что составляет 75% от необходимой суммы. Такими темпами сбор инвестиций завершится уже в июне-июле этого года, после чего начнется строительство», — пояснял в начале июня 2020 года директор по развитию экосистемы iFarm Дмитрий Тарасов.

По словам исполнительного директора iFarm Константина Ульянова, сбор инвестиций на строительство второй и третьей очередей вертикальной фермы по технологиям iFarm в Москве практически завершен.

Известный новосибирский предприниматель, основатель ИТ-компаний Alawar и Welltory Александр Лысковский запустил проект iFarm в 2017 году. Компания продает технологии для выращивания натуральных овощей, ягод и зелени. Более подробно о проекте Александр Лысковский рассказывал в публичном интервью «Континенту Сибирь» на конференции «Груша». Первая вертикальная ферма была открыта им на территории Академгородка. Также ферма площадью 615 кв м была запущена в здании бывшего дилерского центра Lexus на Большевистской.

«В июле мы начнем строительство, а в сентябре после полного запуска вертикальная ферма начнет ежемесячно производить 5,5 тонн салатов и пряных трав, что позволит сократить текущий неудовлетворенный спрос в столичных торговых сетях на зелень», — пояснил Константин Ульянов. Его комментарии приводятся в отчете компании.

Также он отметил, что партнер компании в Иркутске принял решение расширить производство и увеличить площадь выращивания до 160 м² (текущая площадь выращивания составляет 47 м²). Сейчас iFarm проектирует этот объект.

«Мы завершили разработку проекта вертикальной фермы площадью выращивания 1050 кв.м. для партнера из Киселевска Кемеровской области. Также мы проектируем вертикальную ферму площадью выращивания 1500 кв.м. в Красноярске, а в Санкт-Петербурге идет подбор помещения под строительство фермы. В июле мы перейдем к проектированию этого производства», — пояснил Константин Ульянов.

В свою очередь директор по развитию iFarm Максим Чижов добавил, что сейчас ведутся переговоры о строительстве вертикальных ферм по технологии iFarm в Чехии (площадь выращивания 900 м²), США (620 м²), Кипре (200 м²), Индии (25 000 м²) и Австралии (500 м²). Идет проектирование ферм в Андорре (400 м²) и Швейцарии (400 м² с расширением до 3 000 м²).

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