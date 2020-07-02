Платформа по управлению капиталом «ВТБ Капитал Инвестиции» объявила о запуске совместного с «Яндексом» комплексного сервиса по управлению сбережениями. Новый сервис даст возможность без очередей и заполнения документовсовершать финансовые операции непосредственно на платформе «Яндекс.Плюс».

Уже сейчас пользователи данного продукта могут размещать деньги в традиционные продукты, инвестировать в облигации и акции, доступные на Московской и Санкт-Петербургской биржах, совершать обмен валюты по курсу, близкому к биржевому и многое другое.

«Наша стратегическая задача – сделать процесс сбережений простым, понятным и удобным для каждого пользователя. В текущей ситуации этот процесс невозможен без использования инвестиционных продуктов и технологий, – прокомментировал главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции», старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов. – Я очень рад, что нашим партнером в этой работе стал «Яндекс», популярнейший интернет-ресурс нашей страны и одна из лучших поисковых систем мира. Уверен, запуск платформы ВТБ в «Яндекс.Плюсе» станет новым этапом развития рынка сбережений в России».

При этом, по его словам, сервисом могут пользоваться не только клиенты ВТБ: счет можно пополнить с карты любого банка.

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