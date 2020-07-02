На специальном брифинге, состоявшемся 2 июля, Андрей Травников и руководитель облизбиркома Ольга Благо подвели итоги общероссийского голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию Российской Федерации на территории Новосибирской области.

Несмотря на сложности, связанные с продолжающейся эпидемией COVID-19, голосование прошло при высокой активности жителей. Большинство участвовавших в голосовании поддержали те поправоки в Конституцию России, которые предложил президент Владимир Путин и которые были значительно дополнены рабочей группой по поправкам с привлечением Общественной палаты РФ, депутатов всех уровней, всех субъектов РФ, сообщил губернатор.

«Благодарю всех жителей Новосибирской области, которые высказали своё мнение по поводу поправок, пришли на участки для голосования или воспользовались другими формами волеизъявления. Это голосование – событие уникальное, историческое как по своей значимости для России, так и по условиям проведения. Провести такое масштабное мероприятие в условиях ещё развивающейся пандемии коронавируса достаточно непросто, но всё было сделано чётко и организованно. Мы получили, во-первых, бесценный опыт применения различных удобных для избирателей форм волеизъявления, – заявил Андрей Травников. — Возможно, будут высказаны дополнительные предложения по использованию отдельных моментов голосования в будущем избирательном процессе. Во-вторых, мы получили бесценный опыт по проведению крупных мероприятий с большим вовлечением людей с соблюдением всех необходимых мер санитарной безопасности – этот опыт мы будем использовать не только в избирательном процессе, но и при принятии дальнейших решений по снятию или введению ограничительных мер. Это голосование показало, что мы можем полноценно жить и работать с соблюдением элементарных мер безопасности, снижая риски заражения коронавирусом. На всех избирательных участках было комфортно и безопасно, существенных замечаний по несоблюдению этих мер не поступало. Благодарю всех, кто выполнял эту сложную, большую работу, и всех жителей Новосибирской области за то, что они высказали своё отношение к основному закону Российской Федерации».

Председатель облизбиркома Ольга Благо отметила, что голосование проходило легитимно, под общественным наблюдением в течение всего периода голосования, начиная с 25 июня. Ежедневно на избирательных участках присутствовало более 5 тысяч наблюдателей, а представители 46 СМИ посетили 174 избирательных участка. Ни от кого из наблюдателей никаких замечаний не поступало, жалоб на работу избиркомов не было.

Всего в голосовании на территории Новосибирской области приняли участие 1 млн 34 тыс. 355 человек (47,79%), за поправки в Конституцию РФ высказались 67,58% жителей региона, против – 31,3%.

«По голосованию за «Город трудовой доблести» показана очень высокая активность жителей, причём не только самого Новосибирска, но и всех сельских территорий. Интерес жителей села к этому вопросу был настолько велик, что организаторы даже были вынуждены оперативно довозить бланки для голосования в некоторые районные центры. Всего за город Новосибирск проголосовало более полумиллиона жителей области – хотел бы всех поблагодарить за это! Наша столица – Новосибирск – заслуживает этого звания.

Новосибирск – важный участник того подвига, который и сегодня восхищает многих, в том числе, и наших зарубежных партнёров. Это – подвиг эвакуации, подвиг развёртывания производства всего, необходимого для фронта в условиях глубокого тыла, человеческий, трудовой подвиг жителей Новосибирской области и сотен тысяч жителей Советского Союза, эвакуированных в наш регион. Новосибирск стал важнейшим промышленным центром, обеспечивавшим фронт радиоэлектронной аппаратурой, боеприпасами, обмундированием и, конечно же, самолётами.

Огромное спасибо жителям за поддержку Новосибирска. Уверен, что оргкомитет по рассмотрению заявок от городов на присвоение почётного звания «Город трудовой доблести» оценит активность жителей нашего региона. Мы очень надеемся, что Новосибирск в числе первых городов получит это важное для нас звание», – сказал Андрей Травников.

Итоги опроса по проекту «Народный бюджет» будут подведены и озвучены в течение ближайших двух дней.

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