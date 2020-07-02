АО «РЭС» развивает электросетевую инфраструктуру для жителей и инвесторов Новосибирской области

Новосибирская область сохраняет устойчивую динамику развития. Строится множество жилых комплексов, производственных объектов, зданий и сооружений социального и культурного назначения, а также развиваются сельское хозяйство и промышленность. Все это способствует увеличению мощности энергопринимающих устройств потребителей и росту общего объема потребления электроэнергии. Особенно актуальна эта ситуация для Новосибирска и ближайшей агломерации. Готова ли инфраструктура к такому развитию событий — в материале «Континента Сибирь».

Последние несколько лет системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы региона — акционерное общество «Региональные электрические сети» (РЭС) — ведет активную реконструкцию высоковольтных электрических подстанций (ПС) на территории Новосибирска и области.

Модернизация центров питания АО «РЭС» осуществляется в рамках реализации инвестиционной программы предприятия. Реконструкция ведется в том числе с увеличением установленной мощности трансформаторов, что наряду с повышением надежности электроснабжения позволяет создать возможность технологического присоединения потребителей и обеспечить необходимыми энергетическими мощностями перспективные инвестплощадки Новосибирской области.

В 2019 году замена трансформаторов была выполнена на ряде подстанций (ПС 110 кВ Красногорская, ПС 110 кВ Текстильная, ПС 110 кВ Первомайская и ПС 110 кВ Карасукская), а также начаты работы еще на нескольких ключевых объектах — ПС 110 кВ Центральная, ПС 110 кВ Заречная, ПС 110 кВ Баганская, ПС 110 кВ Пашино и т. д. На 2020 год планы не менее амбициозные.

Так, по данным пресс-службы АО «РЭС», одним из примеров модернизации перспективных центров питания может служить ПС 110 кВ Горская, от которой планируется осуществлять электроснабжение объектов, строящихся в городе Новосибирске в рамках подготовки к Молодежному чемпионату мира по хоккею с шайбой 2023 года. Эта подстанция будет осуществлять электроснабжение многофункциональной ледовой арены по улице Немировича-Данченко и новой станции метро «Спортивная» с общей нагрузкой около 10 МВт. В целях создания возможности осуществления технологического присоединения указанных объектов на подстанции, по данным РЭС, полным ходом идут работы по замене существующих силовых трансформаторов (2 х 25 МВА) на трансформаторы большей мощности (2 х 40 МВА). В результате реконструкции увеличение установленной мощности данного центра питания должно составить 30 МВА.

Другим объектом, где специалисты АО «РЭС» ведут реконструкцию, является ПС 110 кВ Ельцовская, расположенная в Заельцовском районе Новосибирска. Этот центр питания был введен в эксплуатацию в 1965 году, от него осуществляется электроснабжение потребителей Заельцовского и Калининского районов города Новосибирска, в том числе ряда крупных промышленных предприятий города. Учитывая длительный период эксплуатации оборудования и с целью минимизации рисков его аварийного повреждения, которое может привести к перерывам электроснабжения потребителей, компанией было принято решение о замене двух трансформаторов. Первый из них был введен в эксплуатацию еще в 2019 году, а в текущем году энергетики планируют завершить реконструкцию ПС 110 кВ Ельцовская в части замены второго силового трансформатора на новый, а также четырех вводных масляных выключателей 6 кВ на вакуумные.

Еще один пример реализации программы реконструкции центров питания и, соответственно, развития электросетевого комплекса в масштабе региона — электрическая ПС 110 кВ Пашино, расположенная в одноименном поселке. От этого объекта осуществляется электроснабжение потребителей Калининского района Новосибирска, поселка Красный Яр Новосибирского района, а также ряда предприятий, в том числе оборонной промышленности. Кроме того, в пригородных районах мегаполиса по этому направлению идет активное развитие садоводческих обществ и строительство коттеджных поселков, а также объектов административного и социально-культурного назначения. Для компании было важно исключить дефицит свободной мощности на этой подстанции и развить территории, обеспечивая возможность технологического присоединения новых потребителей. Поэтому АО «РЭС» реализует мероприятия по замене существующих силовых трансформаторов (2 х 32 МВА) на трансформаторы большей мощности (2 х 40 МВА) с выполнением сопутствующего объема работ. В настоящее время на объекте выполняются пусконаладочные работы уже по второму трансформатору, в III квартале 2020 года планируется полное завершение реконструкции ПС 110 кВ Пашино, которая позволит увеличить установленную мощность центра питания на 16 МВА.

Помимо перечисленных объектов, АО «РЭС» ведет замену силовых трансформаторов еще на ряде подстанций — как на территории Новосибирска, так и в районах области. В целом, как отмечают в компании, модернизация электросетевого комплекса направлена на повышение надежности электроснабжения и увеличение объемов свободной мощности для технологического присоединения, что способствует развитию инфраструктуры и повышению инвестиционной привлекательности Новосибирской области.

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