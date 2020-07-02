Центризбирком подвёл итоги по голосованию по внесению поправок в Конституцию РФ. С точки зрения соотношения голосов «за» и «против» в Сибирском федеральном округе отличились республика Тыва и Омская область.

Наибольшее число противников поправок в Конституцию в Сибири живёт в Омской области — по данным Центризибиркома более трети (36,66%) избирателей, пришедших голосовать, высказались против изменений в основном законе страны. «За» проголосовали 62,09%. Всего в области проголосовали 63,1% избирателей.

В Республике Тыва, где голосовало самое большое число избирателей в Сибири — 90,7% — за принятие поправок высказались подавляющее большинство голосовавших — 96,79% и только 2,99% высказались против изменений в Конституции РФ.

Второе место по числу тех, кто голосовал против поправок, заняла Томская область — там за сохрание status quo высказались 34,09% избирателей, пришедших на участки (43,33%). За поправки высказались 64,86% томичей, принявших участие в голосовании.

В Иркутской области против поправок выступили 24,84% голосовавших, за — 64,28%. Здесь проголосовало наименьшее в СФО число избирателей — 41,07%.

В Республике Алтай за изменения в Конституции высказались 66,16%, против — 32,83% из тех, кто пришел к избирательным урнам (49,14%). Близкие показатели были и в Новосибирской области: за поправки проголосовали 67,58%, против — 31,30%. Так голосовали 44,91% избирателей НСО, пришедших на участки.

В Хакасии противников изменений набралось 29,38%, сторонников — 69,52% избирателей, посетивших участки с 25 июня по 1 июля (49,29%). В Красноярском крае за изменения в Конституции России высказались 70,1%, против — 28,96%. Голосовать там пришли 56,83% избирателей. Примерно такая же ситуация была и Алтайском крае — 71,91% «за» и 26,86% против поправок. Голосовали 47,51% из тех, кто имеет право голоса. В Кузбассе, так же как и в Тыве, подавляющее большинство голосовавших (87,49%) высказались за изменения Конституции — 87,29%, против были лишь 12,03%.

Напомним, что в целом по СФО поправки к Конституции поддержали более 72% избирателей, принявших участие в голосовании. «Результат голосования – это показатель поддержки действующего курса, направленного на защиту интересов государства и социальных гарантий для каждого из нас, для наших детей и внуков, – отметил полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.

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