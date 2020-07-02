Новосибирская «Родина» выдвинула кандидатов на предстоящих муниципальных выборах

Новосибирское отделение партии «Родина» приступило к формированию пула кандидатов на предстоящих выборах в Совет депутатов Новосибирска и ряда муниципальных районов области.

На внеочередной региональной конференции новосибирского отделения партии «Родина», прошедшей 30 июня, были выдвинуты кандидаты в Совет депутатов Новосибирска, Новосибирского и Колыванского районов, а также ряда сельских советов: Мочищенского, Толмачевского, Каменского и Кандауровского. Выборы пройдут в единый день голосования — 13 сентября.

Делегаты конференции единогласно поддержали выдвижение 8 кандидатов в Совет депутатов Новосибирска. От партии «Родина» в горсовет будут баллотироваться: Аркадий Белов (округ №7), Игорь Рытиков (№14), Роман Котик (№48), Герман Болбат (№9), Сергей Большаков (№13), Леонид Рыбин (№17), Андрей Кириллов (№45) и Виталий Вертяков (№47).

«Последние пять лет партийной работы в регионе не прошли даром. Мы укрепили свои ряды, и сегодня выдвигаем кандидатов в городской совет, Новосибирский район и ряд поселковых советов. 7 июля мы проведем очередную конференцию, где будем выдвигать кандидатов в Законодательное собрание Новосибирской области. Наша цель – сформировать фракции в горсовете и Заксобрании», — подчеркнул в беседе с «Континентом Сибирь» председатель регионального отделения партии «Родина» в Новосибирской области, депутат Совета депутатов города Новосибирска Вячеслав Илюхин.

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