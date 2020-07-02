Более 58% сибиряков, имеющих право голоса, пришли на избирательные участки, сообщает пресс-центр полпредства президента РФ в СФО. Из них принявших участие в голосовании за внесение поправок высказались 72,63%.

«Высокая явка говорит о неравнодушии сибиряков и об отношении к поправкам в Конституцию. Безусловно, этому способствовала удобная и безопасная организация процесса голосования, и его легитимность», – считает полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Он также отметил, что для защиты здоровья членов комиссий, наблюдателей, представителей СМИ и участников голосования были приняты беспрецедентные меры безопасности.

«Результат голосования – это показатель поддержки действующего курса, направленного на защиту интересов государства и социальных гарантий для каждого из нас, для наших детей и внуков, – считает полпред. — На особом контроле главных федеральных инспекторов было содействие избирательным комиссиям всеми органами власти и местного самоуправления. Сегодня мы можем сказать, что эта задача выполнена, региональные, территориальные и участковые избирательных комиссий были обеспечены всем необходимым для работы, включая средства индивидуальной защиты».

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