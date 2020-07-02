По данным оперштаба на утро 2 июля в НСО было зарегистрировано 6177 случаев инфицирования коронавирусом, в том числе 92 за последние сутки. Выписаны с выздоровлением 96 пациентов за сутки.

В Новосибирской области скончались от СOVID-19 ещё два пациента: мужчина в возрасте 69 лет и женщина в возрасте 80 лет. Всего в НСО от коронавирной инфекции умер 101 человек. На сегодняшний день в отделениях реанимации находятся 85 человек, на ИВЛ – 14 пациентов.

В ДГКБ №3 госпитализировано 60 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

В инфекционных стационарах Новосибирска находятся 2371 взрослый пациент с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него. В больницы районов Новосибирской области госпитализирован 661 пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в НСО проведен 210157 тестов на коронавирус.

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