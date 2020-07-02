Региональная избирательная комиссия подвела предварительные итоги общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию России после обработки 12.22% протоколов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Одобрили предложенные изменения в Конституции РФ 70,78%, против поправок высказались 28,24% новосибирцев.

«Голосование прошло легитимно, в спокойной обстановке. Большинство поступивших на нашу горячую линию обращений не были связаны с процедурой голосования, в большей степени вопросы касались соблюдения санитарно-эпидемиологических норм на участках», – отметила председатель Избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо.

С 25 по 30 июня было организовано голосование до дня голосования, а основной день общероссийского голосования прошел 1 июля. Голосование проходило на 2013 избирательных участках. Оно прошло с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и рекомендаций, которые разработаны Центральной избирательной комиссией России совместно с Роспотребнадзором. Члены УИКов были оснащены всеми средствами индивидуальной защиты: масками, перчатками, антисептиками, которые выдавались также и наблюдателям, представителям СМИ и избирателям при их отсутствии.

На 317 избирательных участках в городе Новосибирске использовались комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Изготовление протокола об итогах голосования с QR-кодом предусмотрено на 1 695 участках для голосования.

Для осуществления наблюдения в ходе голосования Общественной палатой региона было заключено 47 соглашений с общественными организациями, профессиональными сообществами и политическими партиями, утверждено более 10 тысяч наблюдателей от разных формирований.

Напомним, что за присвоение Новосибирску звания «Город трудовой доблести» проголосовало более полумиллиона человек.

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