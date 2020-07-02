Жители региона приняли активное участие в сборе подписей за присвоение Новосибирску почётного звания РФ «Город трудовой доблести», который проходил параллельно с общероссийским голосованием по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. По данным министерства региональной политики Новосибирской области, инициативу поддержали более 500 тысяч человек.

«Благодарю всех жителей Новосибирской области за активную позицию во время голосования в поддержку инициативы присвоить нашему областному центру почётное и заслуженное звание «Город трудовой доблести». Своими голосами вы доказали, что Новосибирск этого достоин. Вместе мы обязательно добьёмся, чтобы в Год памяти и славы нашему городу присвоили это высокое звание и великий трудовой подвиг новосибирцев навсегда остался в памяти поколений», – отметил первый заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области, первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Панфёров.

«Такое количество проголосовавших для меня, прежде всего, значит то, что новосибирцы неравнодушны к тому, что наш славный город принимает участие в процедуре присвоения звания «Город трудовой доблести», они поддержали инициативу нашей партии. Эта цифра, которая поможет еще раз продвинуть Новосибирск на федеральном уровне и еще раз поможет сказать о том, что мы, новосибирцы, поддерживаем присвоение этого почетного звания нашему городу, ведь Новосибирск этого достоин. У нас живут ветераны, труженики тыла – те, кто работал на заводах в эти сложные годы. И думаю, что для них это будет большой подарок», – выразила свое мнение руководитель регионального исполнительного комитета Новосибирского регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель Волонтёрского центра «Единой России» Юлия Швец.