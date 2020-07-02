Жители региона приняли активное участие в сборе подписей за присвоение Новосибирску почётного звания РФ «Город трудовой доблести», который проходил параллельно с общероссийским голосованием по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. По данным министерства региональной политики Новосибирской области, инициативу поддержали более 500 тысяч человек.
«Благодарю всех жителей Новосибирской области за активную позицию во время голосования в поддержку инициативы присвоить нашему областному центру почётное и заслуженное звание «Город трудовой доблести». Своими голосами вы доказали, что Новосибирск этого достоин. Вместе мы обязательно добьёмся, чтобы в Год памяти и славы нашему городу присвоили это высокое звание и великий трудовой подвиг новосибирцев навсегда остался в памяти поколений», – отметил первый заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области, первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Панфёров.
«Такое количество проголосовавших для меня, прежде всего, значит то, что новосибирцы неравнодушны к тому, что наш славный город принимает участие в процедуре присвоения звания «Город трудовой доблести», они поддержали инициативу нашей партии. Эта цифра, которая поможет еще раз продвинуть Новосибирск на федеральном уровне и еще раз поможет сказать о том, что мы, новосибирцы, поддерживаем присвоение этого почетного звания нашему городу, ведь Новосибирск этого достоин. У нас живут ветераны, труженики тыла – те, кто работал на заводах в эти сложные годы. И думаю, что для них это будет большой подарок», – выразила свое мнение руководитель регионального исполнительного комитета Новосибирского регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель Волонтёрского центра «Единой России» Юлия Швец.
В свою очередь, депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Александр Морозов подчеркнул, что огромное количество жителей региона поддержали своими подписями инициативу по присвоению Новосибирску почётного звания «Город трудовой доблести» и это говорит о многом. «Мы видим, что в этом заинтересованы сами жители, тем более в каждой семье есть свои герои, которые приближали Великую Победу либо на фронтах, либо в тылу, обеспечивая советских солдат всем необходимым. В годы Великой Отечественной войны Новосибирская область была настоящей «кузницей Победы». Большое спасибо жителям за активную поддержку инициативы», – сказал Александр Морозов.
Отдать свой голос за присвоение Новосибирску почётного звания ранее призывал жителей региона губернатор Андрей Травников: «Давайте сплотимся в этом точно так же, как сплотились наши предшественники, наши деды и отцы, которых война собрала в Новосибирске. Они трудились на благо Великой Победы рука об руку, сообща, дружно. Давайте в память об их трудовом подвиге точно так же дружно и сообща проголосуем за Новосибирск».
Напомним, что инициатива о присвоении Новосибирску почётного звания РФ была выдвинута зимой этого года и поддержана многими общественными организациями, промышленными предприятиями, политическими партиями. Основная роль данной инициативы принадлежит региональному отделению партии «Единая Россия».
Сбор подписей проходил во всех населенных пунктах Новосибирской области параллельно с общероссийским голосованием по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, в период с 25 по 30 июня. Также жители региона оставляли свои подписи на специально созданном сайте.
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