В мэрии Новосибирска и мэрии Омска прокомментировали показатели явки на избирательные участки для голосования по поправкам в Конституцию РФ.

По предварительным данным избирательной комиссии Омской области, к 20:00 1 июля в столице региона проголосовали более 506 674 человек (56% от общего числа избирателей, проживающих в городе). В общей сложности свой голос отдали более 975 396 жителей региона, что составляет 64% от общего числа избирателей Омской области. В мэрии Омска подчеркнули, что ход общероссийского голосования сегодня контролировало более 1000 наблюдателей.

В свою очередь в Новосибирске проголосовало почти 400 тысяч человек. Явка оказалась, по предварительным данным, близкой к 35%. Это значительно меньше, чем в соседнем Омске, но выше, чем на выборах последних лет в Новосибирске. Напомним, что в 2014 году на выборах главы местного самоуправления участвовали 32,6% избирателей, а в 2019 году – лишь 20,6%.

По данным мэрии Новосибирска, по состоянию на 18:00 самый низкий процент явки зафиксирован в Ленинском районе — 29,3%. В свою очередь самая высокая явка в Центральном районе — там проголосовало 38,4%. Незначительно показатель отличается в Железнодорожном и Советском районах — 37,69% и 37,33% соответственно. Напомним, что в целом по Новосибирской области явка по состоянию на 18:00 составила 45,21%.

«Звучат разные оценки, однако, на наш взгляд, новосибирцы очень активно приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию. Прийти на избирательные участки сказать свое «да» или «нет» изменениям в основной закон страны решили 34% избирателей Новосибирска. А это самый высокий показатель за последние годы. В прошлом и позапрошлом годах — на выборах мэра и губернатора — явка в Новосибирске составляла 20% и 22% соответственно. На крупных федеральных выборах 2016 года за депутатов Государственной думы проголосовало около 30% новосибирцев. Столько же проголосовало на выборах депутатов Законодательного собрания Новосибирской области в 2015 году. Считаю, что сегодняшний результат в целом характеризует достаточно высокий интерес новосибирцев к голосованию по поправкам в Конституцию. Отсюда и достаточно высокий результат», — отметил вице-мэр Новосибирска Артем Скатов.

Стоит отметить, что 1 июля новосибирцы могли не только проголосовать «за» или «против» изменений в Конституцию страны, но и выразить свое мнение еще по двум вопросам. В частности горожане могли проголосовать за присвоение Новосибирску звания Города трудовой доблести и славы. Во-вторых, 1 июля у жителей города была возможность определить приоритеты «народного бюджета» — на какие цели эффективнее распределить дополнительные средства, которые федеральный центр выделит Новосибирску.

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