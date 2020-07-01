Доходы от госсобственности прошли проверку новосибирских парламентариев

Александр Корнев
 
Фото Михаила Перикова

В прошлом году федерация передала в собственность Новосибирской области земельные участки общей площадью 446 га и примерной стоимостью в 5 млрд рублей. На один из участков уже готовится заходить инвестор, остальные будут переданы для решения проблем участников долевого строительства.

Отчет об управлении госсобственностью в 2019 году на заседании комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Законодательного собрания Новосибирской области 30 июня представил глава департамента имущества и земельных отношений региона Роман Шилохвостов. Балансовая стоимость имущества, находящегося в госсобственности Новосибирской области, сейчас составляет 122 млрд рублей. В текущем году прибыло имущества на сумму порядка 9 млрд рублей. В собственности региона находится 251 объект незавершенного строительства. В 2019 году 923 объекта недвижимости были переданы в аренду, в безвозмездное пользование. Также 348 объектов недвижимости за отчетный период по разным основаниям поступили в госсобственность, 285 объектов выбыли. 164,8 млн поступило в бюджет региона за прошедший год от аренды имущества.

Кроме того, по информации Романа Шилохвостова, 4 земельных участка общей площадью 446 га было передано за 2019 год из федеральной собственности в собственность региона. Их стоимость составляет не менее 5 млрд рублей. «Один участок расположен в поселке Агролес Искитимского района. Там уже есть потенциальный инвестор, с которым активно работают минэкономразвития и АИР. Надеюсь, договор аренды будет заключен уже в этом году. Остальные участки переданы для решения проблем обманутых дольщиков – поселок Клюквенный и Верх-Тулинский сельсовет», — рассказал глава департамента.

Александр Морозов констатировал, что регион сейчас получает неплохие деньги от аренды госимущества

Рассказывая о контрольных мероприятиях, Роман Шилохвостов пояснил, что за прошлый год было проведено 75 проверок, выявлено более 100 нарушений, материалы направлены мировым судьям. 231 судебное дело находилось в работе, взыскано более 15 млн рублей в бюджет. Одним из самых резонансных дел Роман Шилохвостов назвал уголовное дело по возврату из незаконной собственности 1,7 тыс. га земли. «Была осуждена группа лиц. Департаменту удалось 70% земель вернуть в госсобственность. В отношении 30% ведется работа, сейчас нам помогает прокуратура. Проблема в том, что среди этих невозвращенных гектаров находится треть Клещихинского кладбища. В самом уголовном деле тоже есть вопросы, приговор направлен в апелляцию на повторное рассмотрение, нас ждет очередной виток. Возможно, придется все начинать сначала», — сказал руководитель департамента.

Речь идет об уголовном деле в отношении бывшего заместителя руководителя управления Росреестра по Новосибирской области Дмитрия Ламерта. Чиновник и коммерсанты из ЗАО «Пригородное» способствовали выбытию земельных участков из государственной неразграниченной собственности. В июне 2018 года Дмитрий Ламерт был приговорен к 4 годам лишения свободы. Как выяснилось в ходе заседания комитета, история эта не закончилась не только для депимущества. Заместитель председателя комитета Глеб Поповцев рассказал, что что ЗАО «Пригородное», пользуясь тем, что решение суда о землях не вступило в силу, производит на спорных землях несанкционированный выпил леса. «Сейчас прокуратура подключилась, надеюсь, точку в этом поставим», — сказал Глеб Поповцев.

Вопросы депутатов докладчику также касались эффективности работы некоторых госструктур. Депутат Дмитрий Терешков поинтересовался «маленькой болевой точкой» — судьбой ГУП «Новосибирский областной центр развития промышленности и предпринимательства» (НООЦРП). В аналитической записке к докладу Романа Шилохвостова значились достаточно высокие зарплаты сотрудников госпредприятия, однако его годовой убыток составил 97 млн рублей. Парламентарий ответил, что ранее НООЦРП активно интересовалась Контрольно-счетная палата региона. «Что делать с этим ГУПом и огромным массивом неиспользуемого имущества?», — спросил Дмитрий Терешков. Ему ответил присутствовавший на заседании заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка. Он пояснил, что показанные в записке цифры являются не убытками, а недополученными от аренды средствами. Что касается самого НООЦРП, принято решение о его ликвидации. Преемником станет центр «Мой бизнес» под эгидой регионального минпромторга. «По имуществу рассматриваются варианты. Возможна передача в муниципальную собственность Кольцово или в Биотехнопарк. Остальное либо продается, либо передается в казну. В течение двух недель решение примем», — сказал Сергей Сёмка.

Спикер Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив подвел итоги обсуждения использования госсобственности

Итоги обсуждения использования госсобственности подвел спикер Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив, напомнивший, что это второй отчет в истории регионального парламента. Закон Новосибирской области «Об управлении и распоряжении государственной собственностью Новосибирской области» был принят в июле 2018 года. «Сегодня депутаты задают вопросы, раньше такой возможности не было», — пояснил Андрей Шимкив. Председатель Законодательного собрания также поблагодарил депутатов, для которых это заседание завершало работу нынешнего созыва, за сделанное. «Мы никогда не уходили в политические дрязги, всегда руководствуясь интересами области», — добавил Андрей Шимкив.

«Тот закон, который мы приняли, вошел в стадию реализации. В итоге регион сейчас получает неплохие деньги от аренды госимущества, плюс потенциальный доход от реализации земельных участков. Это серьезный резерв», — прокомментировал доклад главы департамента имущества председатель комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Александр Морозов.

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