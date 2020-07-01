В прошлом году федерация передала в собственность Новосибирской области земельные участки общей площадью 446 га и примерной стоимостью в 5 млрд рублей. На один из участков уже готовится заходить инвестор, остальные будут переданы для решения проблем участников долевого строительства.

Отчет об управлении госсобственностью в 2019 году на заседании комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Законодательного собрания Новосибирской области 30 июня представил глава департамента имущества и земельных отношений региона Роман Шилохвостов. Балансовая стоимость имущества, находящегося в госсобственности Новосибирской области, сейчас составляет 122 млрд рублей. В текущем году прибыло имущества на сумму порядка 9 млрд рублей. В собственности региона находится 251 объект незавершенного строительства. В 2019 году 923 объекта недвижимости были переданы в аренду, в безвозмездное пользование. Также 348 объектов недвижимости за отчетный период по разным основаниям поступили в госсобственность, 285 объектов выбыли. 164,8 млн поступило в бюджет региона за прошедший год от аренды имущества.

Кроме того, по информации Романа Шилохвостова, 4 земельных участка общей площадью 446 га было передано за 2019 год из федеральной собственности в собственность региона. Их стоимость составляет не менее 5 млрд рублей. «Один участок расположен в поселке Агролес Искитимского района. Там уже есть потенциальный инвестор, с которым активно работают минэкономразвития и АИР. Надеюсь, договор аренды будет заключен уже в этом году. Остальные участки переданы для решения проблем обманутых дольщиков – поселок Клюквенный и Верх-Тулинский сельсовет», — рассказал глава департамента.

Рассказывая о контрольных мероприятиях, Роман Шилохвостов пояснил, что за прошлый год было проведено 75 проверок, выявлено более 100 нарушений, материалы направлены мировым судьям. 231 судебное дело находилось в работе, взыскано более 15 млн рублей в бюджет. Одним из самых резонансных дел Роман Шилохвостов назвал уголовное дело по возврату из незаконной собственности 1,7 тыс. га земли. «Была осуждена группа лиц. Департаменту удалось 70% земель вернуть в госсобственность. В отношении 30% ведется работа, сейчас нам помогает прокуратура. Проблема в том, что среди этих невозвращенных гектаров находится треть Клещихинского кладбища. В самом уголовном деле тоже есть вопросы, приговор направлен в апелляцию на повторное рассмотрение, нас ждет очередной виток. Возможно, придется все начинать сначала», — сказал руководитель департамента.

Речь идет об уголовном деле в отношении бывшего заместителя руководителя управления Росреестра по Новосибирской области Дмитрия Ламерта. Чиновник и коммерсанты из ЗАО «Пригородное» способствовали выбытию земельных участков из государственной неразграниченной собственности. В июне 2018 года Дмитрий Ламерт был приговорен к 4 годам лишения свободы. Как выяснилось в ходе заседания комитета, история эта не закончилась не только для депимущества. Заместитель председателя комитета Глеб Поповцев рассказал, что что ЗАО «Пригородное», пользуясь тем, что решение суда о землях не вступило в силу, производит на спорных землях несанкционированный выпил леса. «Сейчас прокуратура подключилась, надеюсь, точку в этом поставим», — сказал Глеб Поповцев.

Вопросы депутатов докладчику также касались эффективности работы некоторых госструктур. Депутат Дмитрий Терешков поинтересовался «маленькой болевой точкой» — судьбой ГУП «Новосибирский областной центр развития промышленности и предпринимательства» (НООЦРП). В аналитической записке к докладу Романа Шилохвостова значились достаточно высокие зарплаты сотрудников госпредприятия, однако его годовой убыток составил 97 млн рублей. Парламентарий ответил, что ранее НООЦРП активно интересовалась Контрольно-счетная палата региона. «Что делать с этим ГУПом и огромным массивом неиспользуемого имущества?», — спросил Дмитрий Терешков. Ему ответил присутствовавший на заседании заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка. Он пояснил, что показанные в записке цифры являются не убытками, а недополученными от аренды средствами. Что касается самого НООЦРП, принято решение о его ликвидации. Преемником станет центр «Мой бизнес» под эгидой регионального минпромторга. «По имуществу рассматриваются варианты. Возможна передача в муниципальную собственность Кольцово или в Биотехнопарк. Остальное либо продается, либо передается в казну. В течение двух недель решение примем», — сказал Сергей Сёмка.

Итоги обсуждения использования госсобственности подвел спикер Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив, напомнивший, что это второй отчет в истории регионального парламента. Закон Новосибирской области «Об управлении и распоряжении государственной собственностью Новосибирской области» был принят в июле 2018 года. «Сегодня депутаты задают вопросы, раньше такой возможности не было», — пояснил Андрей Шимкив. Председатель Законодательного собрания также поблагодарил депутатов, для которых это заседание завершало работу нынешнего созыва, за сделанное. «Мы никогда не уходили в политические дрязги, всегда руководствуясь интересами области», — добавил Андрей Шимкив.

«Тот закон, который мы приняли, вошел в стадию реализации. В итоге регион сейчас получает неплохие деньги от аренды госимущества, плюс потенциальный доход от реализации земельных участков. Это серьезный резерв», — прокомментировал доклад главы департамента имущества председатель комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Александр Морозов.

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