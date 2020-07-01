Центральная избирательная комиссия подвела предварительные итоги явки на голосование по внесению поправок в Конституцию России – на данный момент проголосовало чуть больше 54% всех включенных в списки участников. Сибирский федеральный округ на общем фоне отличился тем, что в нем нашлись рекордсмены с обеих сторон – Республика Тыва и Кемеровская область показали наивысшую в стране явку, а в Иркутской, Томской и Новосибирской областях она оказалась самой низкой.

По данным на 15:00 местного времени явка избирателей в Республике Тыва оказалась самой высокой в России, она составила 88,25%. Абсолютное большинство проголосовавших сделали свой выбор еще до 1 июля – в 10:00 явка по региону составила 84,11%. Второе место в Сибири и России досталось Кемеровской области, где к трем часам дня проголосовало 84,82% избирателей, из которых 78% сделали свой выбор до 1 июля.

Рекордсменом с другой стороны стала Иркутская область, где на 15:00 проголосовало всего 37,98% избирателей. В отличие от других регионов СФО, Иркутск уже успел подвести итоги и за 18:00 – окончательная явка по области составила 42,28%. Второе место с конца в Сибири досталось Томской области, где проголосовали всего 40,65% имеющих права голоса, и Новосибирской с 41,84% явки.

Ключевым отличием Новосибирской области стала рекордно низкая явка в столице региона, где проживает большинство избирателей. На начало голосования 1 июля оно составляло от 18-19% в спальных районах до 25% в центральной части города. До 15:00 новосибирского времени Ленинский, Заельцовский, Калининский и Кировский районы заметно «подросли», а вот в Центральном и Железнодорожном процент явки изменился очень мало – это может говорить о том, что избиратели, приписанные к этим участкам, либо успели проголосовать заранее, либо вообще не собирались это делать. Средняя явка по городу – чуть ниже 30%. При этом в Кольцово, Оби, Новосибирском сельском районе и даже в Академгородке процент проголосовавших заметно выше. В большинстве остальных районов области явка оказалась выше среднероссийской.

В других сибирских регионах такого разрыва не наблюдается: в Иркутске и Томске явка оказалась чуть ниже средней по областям, но не настолько, как в Новосибирске, а в Омске, Новокузнецке, Кемерово – на том же уровне, что и в целом по региону.

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