Снос аварийных объектов включат в смету возведения новостроек в Новосибирской области

Власти Новосибирской области рассматривают возможность включить расходы по сносу аварийных зданий в сметы строящихся объектов. Причина – нехватка денег в казне на содержание аварийных строений.

О предполагаемом решении проблемы аварийных зданий на заседании комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Законодательного собрания Новосибирской области во вторник рассказал глава департамента имущества и земельных отношений региона Роман Шилохвостов. Сейчас в бюджете нет средств на снос аварийных объектов. «При этом казна продолжает «забиваться» этими объектами, мы тратим серьезные суммы на их содержание и охрану», — пояснил Роман Шилохвоствов.

В итоге департамент выступил с «превентивным предложением». «Взять, к примеру, фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), активное строительство которых сейчас ведется. Выбывающие ФАПы зачастую являются аварийными. Мы предложили минздраву и минстрою изучить алгоритм, по которому при выдаче разрешение на строительство нового ФАПа будет проведена оценка пригодности старого. Если старый признан аварийным, в смету строительства нового сразу закладываются деньги на снос старого», — рассказал Роман Шилохвостов. Он добавил, что в министерствах активно откликнулись на предложение, и решение, скорее всего, будет принято уже в текущем году.

Напомним, в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в населенных пунктах районов Новосибирской области планируется построить 42 фельдшерско-акушерских пункта.

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