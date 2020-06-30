В рамках борьбы с коронавирусной инфекцией регион получил новые автомобили скорой помощи — они будут направлены на станцию скорой помощи Новосибирска и в районные больницы, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Спецмашины приобретены на средства федерального бюджета, выделенные на борьбу с коронавирусом. Их получат центральные районные больницы Искитимского, Куйбышевского, Тогучинского, Татарского, Доволенского, Карасукского, Черепановского, Болотнинского и Ордынского районов, а также Бердская ЦГБ и медучреждения Новосибирска.

«Новые автомобили – большая помощь и поддержка со стороны федеральных властей в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Реанимобили класса «C» нам необходимы для оказания помощи как в районах области, так и на территории города Новосибирска. В этом году мы ещё ожидаем новые автомобили, в том числе – по национальному проекту», – отметила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова.

В Новосибирске в сутки дежурят более 150 бригад скорой. Средняя загрузка на бригады, работающие с коронавирусом, составляет 14-15 вызовов в сутки. Каждая бригада скорой помощи, работающая с коронавирусом, обеспечена всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты, которые регулярно меняются на новые, отметила главный врач ГБУЗ НСО «Станция скорой медицинской помощи» Ирина Большакова. Особое внимание уделяется регулярной обработке и дезинфекции автомобилей скорой помощи.

Все автомобили оснащены аппаратом ИВЛ, дефибриллятором, пульсоксиметром и другим необходимым оборудованием. При этом в автомобилях, задействованных в работе с коронавирусом, водители обеспечиваются такими же средствами индивидуальной защиты, как и врачи. В некоторых бригадах врач сам оценивает риски, и, при необходимости, водители также обеспечиваются СИЗами.

Всего в парке машин скорой помощи в Новосибирской области более 350 автомобилей. Более 160 из них работают в Новосибирске, ещё около 190 – в районах Новосибирской области.

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