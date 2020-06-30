На еженедельном совещании с членами правительства региона и главами муниципальных образований Олег Хорохордин сообщил о том, когда и при каких условиях может быть снята какая-то часть ограничений для бизнеса, действующих сегодня на Алтае из-за угрозы распространения коронавируса.

По сообщению главного санитарного врача республики Леонида Щучинова, в регионе за весь период лабораторно обследовано на коронавирусную инфекцию 35 680 человек. На данный момент в Республике Алтай лабораторно подтверждено 650 случаев заболевания, зарегистрирован один случай смерти пациента с коронавирусом.

Хорохордин сообщил, что ранее были внесены изменения в распоряжение правительства Республики Алтай о введении на территории региона режима повышенной готовности, которые касались продления запрета на работу туристических объектов до 2 июля включительно и ограничения работы предприятий общепита.

«В ближайшее время состоится заседание оперштаба, где будет рассмотрен вопрос по переходу к следующему этапу снятия ограничительных мер и открытию туристических баз и предприятий общепита с 3 июля при условии строгого соблюдения всех необходимых санитарных норм безопасности», – подчеркнул Хорохордин.

Правительство региона намерено провести консультации с руководством Роспотребнадзора, Федерального агентства по туризму и представителями турбизнеса. Ранее для туристических объектов и предприятий общепита были разработаны рекомендации, касающиеся строгого соблюдения санитарных норм и правил – более частая дезинфекция и уборка помещений, наличие дезсредств, бактерицидных ламп, измерение температуры у прибывающих гостей, масочный режим и прочие подобные меры.

Снижение ограничительных мер на данном этапе, как отметил Олег Хорохордин, не коснётся Кош-Агачского района, где по-прежнему сохраняется сложная санитарно-эпидемиологическая ситуация.

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