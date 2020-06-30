Режим ЧС из-за засухи хотят ввести в 15 районах Новосибирской области

Власти Новосибирской области готовятся увеличить число районов, где будет введен режим ЧС из-за засухи, до 15. Ущерб, нанесенный сельскому хозяйству жарой, будет подсчитан к 10 июля.

О ситуации с засухой в районах во вторник на заседании комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Законодательного собрания Новосибирской области рассказал министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко. Сейчас режим ЧС введен в 13 районах, планируется расширить их число до 15. По словам Евгения Лещенко, засуха атаковала даже Сузунский район, для которого такая погода нехарактерна. «Нетипичная ситуация», — пояснил министр.

При этом в некоторых районах жара накрыла лишь половину территории, а на остальной держится прохлада. В результате в некоторых районах, вроде Краснозерского или Каргатского, режим ЧС будет введен частично, «ЧС межмуниципального характера». Прогнозировать ситуацию, по оценке министра, пока сложно – она меняется каждый день. К примеру, накануне ночью в нескольких страдающих от засухи районах прошли дожди. Что касается ущерба, нанесенного засухой сельскому хозяйству региона, он будет подсчитан к 10 июля.

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