На новосибирском телеканале ОТС 4 июля в 17:00 в программе «Итоги недели» состоится премьера документального очерка «Олимпийское чудо Виктора Маркина».

Фильм снят в честь 40-летия XX Летних Олимпийских игр, прошедших в июле-августе 1980 года в Москве, в рамках проекта движения широкой общественной поддержки «Сделай выбор» «Олимпийское наследие Новосибирской области». Подробно об этой инициативе в недавнем интервью «Континенту Сибирь» рассказывал депутат Государственной думы РФ, «номер два» тройки «Единой России» в Заксобрание Новосибирской области Александр Карелин.

Перед началом программы герой Олимпиады-80, двукратный победитель Олимпийских игр, наш земляк Виктор Маркин ответит на вопросы ведущего Дмитрия Иванова.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.