На новосибирском телеканале ОТС 4 июля в 17:00 в программе «Итоги недели» состоится премьера документального очерка «Олимпийское чудо Виктора Маркина».
Фильм снят в честь 40-летия XX Летних Олимпийских игр, прошедших в июле-августе 1980 года в Москве, в рамках проекта движения широкой общественной поддержки «Сделай выбор» «Олимпийское наследие Новосибирской области». Подробно об этой инициативе в недавнем интервью «Континенту Сибирь» рассказывал депутат Государственной думы РФ, «номер два» тройки «Единой России» в Заксобрание Новосибирской области Александр Карелин.
Перед началом программы герой Олимпиады-80, двукратный победитель Олимпийских игр, наш земляк Виктор Маркин ответит на вопросы ведущего Дмитрия Иванова.