На Кедровском угольном разрезе АО «УК «Кузбассразрезуголь» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) начались работы по организации опытно-показательного полигона для испытаний инновационных технологий биорекультивации нарушенных земель. Проект реализуется совместно с Федеральным исследовательским центром угля и углехимии Сибирского отделения Российской академии наук (ФИЦ УУХ СО РАН).

Экспериментальная площадка экополигона разместится на территории бывшего отвала, на котором предварительно проведен горно-технический этап рекультивации — выполаживание рельефа. На площади около 3 га будут воссозданы природно-климатические и геологические условия различных районов Кузбасса: от горно-таежных на менее освещенной и более увлажненной стороне полигона, до степных на более освещенной и менее увлажненной стороне.

«Полигон представляет собой 30 опытных делян, на которых будет испытываться различный видовой состав деревьев и кустарников, травянистых растений, применены перспективные приемы повышения эффективности рекультивации, — поясняет заведующий лабораторией рекультивации ФИЦ УУХ СО РАН, кандидат биологических наук Владимир Уфимцев. – Эта важная для всего региона работа проводится по инициативе «Кузбассразрезугля». Компания поддержала научные выкладки наших ученых».

«Впервые в Кузбассе мы приступили к реализации масштабного проекта экологического полигона опытного назначения. Он должен вобрать в себя на практике все имеющиеся на сегодня, в том числе инновационные методики, многие из которых пока существуют только на бумаге, — подчеркивает заместитель директора по экологии, промышленной безопасности и землепользованию УК «Кузбассразрезуголь» Виталий Латохин. — В ближайшем будущем это позволит сделать выбор наилучших доступных технологий в сфере биорекультивации для условий конкретного предприятия и начать их поэтапное внедрение в промышленных масштабах».

Программа научно-исследовательской работы на экополигоне рассчитана до конца 2021 года.

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