По прогнозам ФГБУ «Западно-сибирское УГМС» сегодня в городе и по области ожидается тёплая солнечная погода, но уже с завтрашнего дня в Новосибирскую область возвращаются дожди. Пасмурно в регионе будет всю последующую неделю, в том числе и на выходные.

30 июня, в среду, в Новосибирске воздух днём прогреется до +25°С..+27°С, ночная температура воздуха ожидается около +16°С..+17°С. Ветер северо-западный, 2 м/с.

1 июля по городу и в области столбик термометра по прогнозам метеорологов покажет около +26°С, но будет пасмурно, возможен дождь. Ночью температура будет такая же, как и сутками ранее — около +16°С..+18°С, ветер северо-восточный 3 м/с.

Такая же погода сохранится в Новосибирске и по области 2,3 и 4 июля: будет тепло, но дождливо, +26°С..+28°С днём и около +17°С ночью. Ветер западный и юго-западный, 2-3 м/с.

В воскресенье, 5 июля, в Новосибирске похолодает днём до +23°С..+24°С, ночная температура не изменится — будет около +16°С.

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