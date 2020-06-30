На утро 30 июня по данным оперштаба в регионе зарегистрировано 5985 случаев (в том числе 362 ребенка) инфицирования СOVID-19, включая 109 за последние сутки. 3496 пациентов выписаны с выздоровлением(+104 за сутки).

В Новосибирской области скончались еще три пациента с с установленным диагнозом COVID-19: мужчины в возрасте 65 лет и 79 лет и женщина 83 года. Всего в НСО от коронавируса умерли 96 человек. В отделениях реанимации находятся 88 человек, на ИВЛ – 22 пациента.

В ДГКБ №3 госпитализированы 53 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

В инфекционных стационарах Новосибирска находятся 2 287 взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него. В больницы районов НСО госпитализировано 636 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в области провели 204 095 тестов на коронавирус.

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