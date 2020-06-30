МТС объявила о выпуске собственного голосового помощника. Его зовут Марвин и с его помощью можно включать музыку, аудиокниги и сказки, планировать расписание на день, узнавать последние новости и управлять устройствами умного дома. Первыми устройствами, при помощи которых можно общаться с Марвином, стали смартфоны на iOS и Android, где помощник доступен через приложение «МТС Марвин», а также портативные Умные колонки МТС.

«Виртуальные ассистенты набирают популярность по всему миру, как в контексте личного использования, так и для взаимодействия с сервисами и пространствами, – прокомментировал директор Центра искусственного интеллекта МТС Аркадий Сандлер. – Базовая версия Марвина позволяет познакомиться с голосовым управлением на самых популярных функциях, таких как включение музыки или управление освещением в доме. В дальнейшем мы планируем интегрировать виртуального ассистента в другие сервисы МТС и существенно расширить функционал умной колонки, поэтому нам важно как можно раньше услышать пользователей и развивать помощника с учетом запросов клиентов».

Колонка оснащена шестью микрофонами, которые действуют в радиусе до шести метров. Диапазон частот – 40 Гц-18 КГц. Устройство поддерживает стандарты подключений Wi-Fi, ZigBee, Air Play, Bluetooth EDR и может работать автономно от аккумулятора.

Первую партию из нескольких тысяч умных колонок МТС и элементов умного дома — ламп, реагирующих на голосовые команды, — смогут приобрести абоненты МТС с многолетним «стажем» за символический один рубль. Как сообщили представители оператора, выбор среди них будет проведен случайным образом в Москве и победители в ближайшее время получат информацию о том, где и как можно приобрести колонку по акции. «Мы создали Марвина, который «живет» в вашем смартфоне, умной колонке, и решили познакомить тысячи людей с новым форматом управления цифровыми сервисами, одарив им колонки в знак признательности», – добавил Аркадий Сандлер.

Музыка и аудиокниги будут доступны владельцам колонки после подключения подписки «Марвин Колонка+», которая в течение шести месяцев предоставляется бесплатно. Также в приложении «МТС Марвин» (16+) можно оформить премиум-подписку на прослушивание музыки в сервисе «Звук»: первый месяц подписка будет бесплатной. Абоненты МТС, которые уже используют приложения «МТС Music» или «МТС Библиотека», оплачивая их со счета мобильного телефона, могут получать этот контент через Умную колонку и управлять им голосовыми командами без дополнительных подписок.

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