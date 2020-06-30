Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) составило очередной рейтинг активности руководителей регионов Российской Федерации в «Инстаграме». Врио губенатора Иркутской области Игорь Кобзев опять оказался в «тройке» лидеров этого списка в период с 22 по 28 июня.

Возглавляет рейтинг временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев, разместивший в своём «Инстаграме» 19 постов и 156 материалов в «историях» на прошедшей неделе. Сточкой ниже иркутского главы региона Игоря Кобзева, занявшего в этом списке 2-место (17 постов, 156 материалов в «историях»), расположился ещё один врио губернатора — глава Архангельской области Александр Цыбульский, разместивший на прошедшей неделе 5 постов и 139 материалов в stories.

В рейтинг глав сибирских регионов, активно проявляющих себя в Instagram, попали губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев (5-я строчка списка АПЭК), председатель правительства Республики Хакасия Валентин Коновалов (10-е место), председатель правительства Республики Тыва Шолбан Кара-оол (12-я строчка рейтинга), губернатор Новосибирской области Андрей Травников (23-е место), глава Республики Адтай Олег Хорохордин (25-я строчка), губернатор Красноярского края Александр Усс (35), губернатор Алтайского края Виктор Томенко (44-е место в рейтинге).

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