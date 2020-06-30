Пешеходный мост в Новосибирске соединит Михайловскую набережную с жилыми кварталами

Новый пешеходный мост через улицу Большевистская от ЖК «Инские холмы» на Михайловскую набережную появится в следующем году. 1 июня был объявлен тендер и начался поиск подрядчика для строительства. К сооружению мостового перехода приступят в этом году.

Проект пешеходного моста длиной 55 метров через ул. Большевистскую в 29 июня на выездном совещании мэру Анатолию Локтю представил застройщик ЖК «Инские холмы», генеральный директор ГК «ВербаКапитал – Девелопмент» Вадима Ильченко и генподрядчик, генеральный директор ГК «СМСС» Анатолий Павлов. Возможность мостового перехода в этом месте была давно заложена в генплане города, о чем напоминает широкая лестница, которая ведет от Михайловской набережной и упирается в Большевистскую. С противоположной стороны вход на мост будет как с открытой галереи жилого комплекса, так и с тротуара вдоль магистрали. Оба входа будут оборудованы лифтами, в которых, кстати, можно будет даже поднимать велосипеды, и лестницами.

«Этот проект – пример сотрудничества между серьезным строительным бизнесом и муниципалитетом в благоустройстве территории города, – отметил мэр Анатолий Локоть. – Совместно с частным инвестором нам удалось найти решение, как обеспечить безопасный доступ пешеходов к Михайловской набережной с противоположной стороны ул. Большевистской».

Территория будущего жилого комплекса будет развиваться как рекреационная, туристическая зона. По словам Вадима Ильченко, квартал со временем превратится в тихую, европейскую улочку с красивыми фонарями и лавочками. В планах девелопера продлить ее до улицы Ипподромской. На этом участке они объединят усилия с ГК «СМСС». «Мы договорились, что будем вместе развивать эту территорию, чтобы у Новосибирска появились новые общественные пространства с музеями и бульварами вдоль, которых могут расположиться магазины и кафе», – отметил Анатолий Павлов. По его словам, сегодня проводится историко-культурная экспертиза объектов на этом участке. Все исторические здания начиная с конторы инженера Будагова до трансформаторной подстанции, построенной в 1932 году, будут сохранены.

«Здание трансформаторной подстанции снести невозможно, оно действующее, от него запитана троллейбусная сеть Октябрьского района. В планах совместно с городом его отреставрировать. Сейчас разрабатывается проект соединения пешеходного бульвара с зоной музея, который находится дальше, я думаю, что он органично сюда впишется. Гораздо интереснее, когда исторические объекты участвуют в жизни города, а не стоят, как памятники на пьедестале», – отметил Вадим Ильченко.

Строительство первой очереди сити-квартала «Инские Холмы» началось в октябре 2018 года. Сдача первой очереди жилья запланирована на конец 2020 года. Завершение строительства всего комплекса запланировано на 2025 год.

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