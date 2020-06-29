Новосибирский застройщик «НОЭМА-Инвест» признан банкротом

Новосибирская строительная компания «НОЭМА-Инвест», принадлежащая девелоперу Дмитрию Реве, признана банкротом, открыто конкурсное производство.

О решении арбитражного суда Новосибирской области ввести конкурсное производство сроком на 6 месяцев сообщила конкурсный управляющий компании «НОЭМА-Инвест» Лилия Золотарева, сменившая прежнего управляющего Дмитрия Грабовского. Один из кредиторов компании, ООО ТК «Химметал», настаивал на продлении наблюдения на три месяца, однако суд отказал в его просьбе. Всего в банкротстве «НОЭМА-Инвест» значатся 10 кредиторов, общая сумма долга которым составляет около 15 млн рублей. Согласно бухгалтерскому отчету, имущество должника оценивается в сумму чуть более 707 тыс. рублей. У должника также есть земельный участок на улице Карамзина, 53 площадью 4,3 тыс. кв. м, на который наложено 20 обременений. Судя по всему, речь идет о земле под двумя 21-этажными домами, ЖК «Карамзина, 53», которые возводила «НОЭМА-Инвест».

Напомним, ранее теперь уже бывший управляющий компании Дмитрий Грабовский заявил о признаках преднамеренного банкротства. В ходе анализа финансов должника управляющий обнаружил ряд сделок, по его мнению, совершенных на невыгодных для компании условиях. В результате ущерб компании составил 33 млн рублей, она стала неплатежеспособной. Кроме того, конкурсные кредиторы «НОЭМЫ-Инвест», Игорь и Елизавета Беляевы, потребовали привлечь к субсидиарной ответственности владельца и руководителя компании, девелопера Дмитрия Реву. Процедура банкротства в строительной компании «НОЭМА-Инвест» началась в январе текущего года. Истцом выступило ООО «Крансервис НСК», первоначальная сумма требований составила более 4 млн рублей.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.