Депутат Государственной думы РФ, «номер два» тройки «Единой России» в Заксобрание Новосибирской области АЛЕКСАНДР КАРЕЛИН рассуждает о своевременности голосования по конституционным поправкам, о сложностях партийной работы в период пандемии, о тонкостях отбора кандидатов. А также ждать ли досрочных выборов в Госдуму? Какие возможности и для кого открывают социальные проекты? Читайте в интервью политика «Континенту Сибирь».

«Сделай выбор»

– Движение «Сделай выбор» – это продолжение проекта, который стартовал два года назад. Тогда, во время губернаторской кампании, вы возглавляли штаб общественной поддержки Андрея Травникова.

– Так и есть. В костяк оргкомитета «Сделай выбор» вошли люди, которые себя проявили в штабе поддержки 2018 года. Некоторых из них мы увидели в числе участников предварительного голосования. Например, директор компании ООО «СК «Армада»» Павел Кива, руководитель детского сада, лидер регионального отделения общественной организации «Воспитатели России» Татьяна Бурдина.

Одним из первых в движение «Сделай выбор» влился двукратный победитель Олимпийских игр Виктор Маркин. Он подает пример правильного выбора для детей и подростков и предлагает в честь 40-летия Олимпиады-80 провести серию творческих конкурсов и викторин, посвящённых олимпийскому движению и новосибирцам, которые вписали свои имена в историю мирового спорта.

Яркие личности нашего движения – главный режиссер театра «На окраине» в Карасуке Александр Кобец, Сергей Якимов – директор предприятия «СВС-АГРО», которое специализируется на сельхозпереработке. Он пропагандирует правильные ценности в сотрудничестве с руководителем партийного федерального проекта «Детский спорт» Александром Борматовым, помогает в реализации программы наглядной агитации «Герои с нашего двора!». Также Сергей Якимов в команде ассоциации «Союз ветеранов спорта» организует соревнования для детей и подростков.

Благодаря «Сделай выбор» мы открыли много интересных собеседников, успешных и инициативных людей, которые способны добиваться поставленных целей.

Активно участвует в проектах нашего движения известная династия: Председатель совета директоров ХК «НЭВЗ-СОЮЗ» Виктор Степанович Медведко и директор по развитию этой компании Олег Викторович Медведко. Примечательно, что помимо профессиональной работы на предприятии «НЭВЗ-СОЮЗ», мы говорим об активном личном участии Олега Викторовича в проекте «Карта нашей Победы», поддержанном нашим движением . Важная подробность: «НЭВЗ-Союз» родился из Ленинградского завода «Светлана», с именем которого связано развитие электронной промышленности нашей страны. В августе 1941 года этот завод эвакуирован в Новосибирск, где в кратчайшие сроки был налажен выпуск продукции для военной техники для фронта.

Перейдем к другим именам нашего движения. Артем Свиряков – один из учредителей общественной организации «Культурный город», которая выступила с идеей «Карта нашей Победы». Вместе с подопечными они провели большую работу по поиску информации о Новосибирске в годы войны. Ребята стремятся воссоздать яркие памятные места, «оживить» их, показать, как и что происходило в то время. Дети стараются ухватить максимальные исторические подробности. Пока акция вынужденно переносится, но идет работа в социальных сетях, публикуются интереснейшие сведения о жизни Новосибирска с 1941 по 1945-ый.

Раз зашел разговор об общественных организациях, приведу еще один пример, который имеет отношение к крупнейшему проекту нашего движения – конкурс общественных стартапов «Со мной регион успешнее». Он дает возможности активным и неравнодушным людям. Каждый из участников может получить от 10 до 50 тысяч рублей на реализацию самых разнообразных проектов. Мы пытаемся вовлечь тех, кто раньше не рассматривал идею гранта – может, скромничает или не понимает, как подступиться к конкурсу. На помощь готовы прийти талантливые, молодые ребята из нашего движения: Анна Некрасова – руководитель клуба бизнес-коммуникаций FRONT, Егор Орёл – студент магистратуры по искусственному интеллекту и робототехнике, номинант суперфинала конкурса управленцев «Лидеры России -2020».

Список имен можно продолжать и продолжать. И мы открыты к его расширению. Главная цель – объединить людей со схожими приоритетами для создания новых проектов и генерации новых идей.

Мы постарались максимально убрать организационные сложности, которые зачастую отталкивают потенциальных участников. Заявки помогают оформить члены нашего движения. Никаких проблем с отчетностью, с бухгалтерскими счетами и тому подобными формальностями и волокитой. Бюрократические нюансы берут на себя 22 ресурсных центра и уполномоченные общественные организации. Задача конкурсантов – защитить свои проекты.

На первую волну конкурса выделено 15 миллионов рублей. Позже депутаты утвердят бюджет, думаю, сумма будет не меньше. В октябре-ноябре подведем итоги.

Заявки можно подавать до 3 июля.

– Своеобразный конкурс, в нем победители не получат подарков конкретно для себя.

– Это конкурс не про деньги. Главное – возможности. На самом деле народ у нас инициативный, энергичный, дефицита идей нет. Особенно в районах, где точечных проблем хватает. И есть те, кто готов в меру сил делать что-то хорошее. Нужно поощрять это желание, дать возможности его реализовать.

Самый простой пример: жильцы ходят видеть под окнами своего дома акации, но саженцы нужно купить. Приходят к нам инициаторы проекта «Аптекарский огород» и получают средства на семена. Посадки, украшение территории – уже своими руками. То есть, каждый участник конкурса сам делает регион, город, двор лучше. Многие заговорили об озеленении, кто-то планирует поставить лавочки, покрасить почтовые ящики ветеранам…

– Основная часть заявок – на благоустройство?

– Нет, участники приходят с планами организовать центры общения, обучать на природе будущих членов добровольческих команд. Даже поступила заявка на уроки приготовления шашлыка. Есть два ограничения: кулинарным изыскам учить можно, а заявлять в грантах табачные изделия и алкоголь – нельзя.

– Есть проекты, которые вы особенно ждете, которые актуальны именно сейчас?

– Не берусь «заказывать». Пусть люди сами предлагают. Наше движение – это приглашение к диалогу. Ты активен или киснешь? Жалуешься или пытаешься сделать что-то для себя и для окружающих? Все в жизни зависит от нас самих. «Сделай выбор» и конкурс «Со мной регион успешнее» – история именно об этом.

– Какой у конкурса социальных проектов охват? У любого ли жителя Новосибирской области есть возможность поучаствовать? Даже в самых отдаленных районах?

– Охвачена вся область, житель каждого района может подавать заявление в любую уполномоченную организацию.

– Еще до предварительного голосования по отбору будущих кандидатов «Единой России» на выборы в Новосибирской области партийное руководство заявляло о желании привлечь активных людей, которых готово поддержать в избирательной кампании.

– Да, это была инициатива нашего движения. Мы поддерживаем не только тех, кто собирается в депутаты. Стояла задача расширить селекционную базу, разглядеть новые лица.

– Разглядели? Назовёте несколько фамилий?

– На районном уровне есть несколько реальных приятных открытий. Люди пришли в движение, и мы увидели, насколько высоки их шансы на избрание. Краснозёрский, Искитимский районы, Карасук. С ними наши специалисты ведут переговоры. Не каждый еще согласится. Некоторых перспектива пойти в депутаты не то, чтобы пугает, но не выглядит привлекательной.

– На сессиях, в комиссиях время от времени некоторые депутаты поднимают вопрос при обсуждении партийных инициатив: они реализуются на бюджетные средства, но идут под брендом «Единой России»?

– Можно ломать копья в дискуссиях, давать несбыточные обещания. А можно действовать: идти к населению, которое помогает нам формировать большинство в региональном парламенте, в городской думе, и голосовать за бюджет. Общество поддерживает ЕР, ЕР поддерживает активных людей, общественников – так это и работает. Мы способны обеспечить реализацию поручений президента, и мы это делаем. Мы, то есть, деятельное и ответственное большинство.

– Любыепартийныеначинания вызывают вопросы у определенной части общества. Делаете – хорошо, но почему так мало? Столкновение с подобными ожиданиями – это серьезная проблема. Можно ли ее решить?

– На мой взгляд, подобные запросы и ожидания – это наши особенности, так что проблема – вечная. Принято даже не критиковать, а порицать тех, кто берет на себя ответственность. Роптать, конечно, проще, чем пытаться изменить жизнь к лучшему. «Сделай выбор» – это все-таки мировоззрение. В 2018 году рассуждали с оргкомитетом, как развить штаб общественной поддержки на выборах губернатора в движение «Сделай выбор». Мы говорили, что основа – это не только люди из партии и ей сочувствующие, а сильные, активные жители, готовые к сотрудничеству на благо области. Объединение – одна из главных характеристик нашего движения. Этот проект не сделан под выборы – он поможет людям оценить свои возможности.

Конституция

– Вы затронули тему: многие предпочитают киснуть вместо того, чтобы что-то менять. Жалуются, винят в проблемах систему и облеченных чинами людей. Предубеждение общества по отношению к власти, коммуникативные барьеры существуют. Как их преодолевать – сложный вопрос. С вашей точки зрения, есть ли перспективы или ситуация ухудшается?

– В своей приемной я сталкиваюсь с людьми, которые мне говорят: «Все плохо». Спрашиваю: «Куда обращались, чтобы решить проблему? Куда писали?» Ответ: «Никуда, ты же депутат, ты и пиши». Ладно, сами напишем. Человек начинает благодарить. Не надо. За что? Мы не сделали ничего особенного: мои помощники взяли ручку, оформили заявление. Для этого не нужны физическая сила, героизм, телефонное право. Но я вновь и вновь слышу: «Все плохо». «А что ты сделал, чтобы было лучше?» Ничего он не будет делать, потому что не видит смысла. Что не нравится? Что меняем Конституцию. Но мы ее не меняем, мы дополняем. Снова вопрос: «Почему столько поправок сразу?» А как? Растянуть процесс на десятилетия? Наступает период, когда нужно приступать. Кто еще полгода назад ожидал, что нас так стеганет пандемия. Она показала нам цену привычному. Мы поняли, как нам нужны школьные учителя. Раньше и представить себе не могли, что нельзя просто посидеть в кафе…

Наступило время приглашения к диалогу. Давайте попробуем что-то сделать вместе. Новосибирск – город полярных мнений, город умных людей. Очень талантливых. Они не боятся обвинять власть в проблемах.

Нужно поддержать изменения, потому что речь идет о Конституции сильного государства. Молодого, но накопившего силы, чтобы это сделать. Многие переживают о традиционных ценностях. Если их сохранять, то нужно начинать с простого.

– Но помимо сохранения традиционных ценностей поправки говорят о продлении сроков нахождения у власти президента. Многих это действительно волнует.

– Мы с вами не раз затрагивали тему преемственности. У нас настолько огромная страна, что некоторых за ее пределами это пугает. Петр Столыпин говорил: «Им нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия!». Как достичь величия? Сейчас особенно необходим баланс. Речь о методике утверждения судебной системы, инструментах формирования правительства, расширения полномочий парламента, Совета Федерации как его составной части.

Жители страны сейчас должны более тщательно, рассудочно подойти к выбору. Участвуйте. Нужно прийти и проголосовать за Конституцию.

Раньше страна была зависима. Сейчас ее тоже нельзя исключить из международного контекста. Но мы можем настаивать на суверенитете. Президент Владимир Путин пытается сохранить то, что у нас есть, а не понравиться другим державам. И он не устраивает гонения – слышны самые разные мнения. Мы учимся выбирать и полемизировать.

В марте я внес поправку о сроках выборов нового созыва Госдумы. Мы могли бы провести это решение. Но мы не правящая партия, а партия парламентского большинства. Президент об этом и сказал: не надо распускать Думу, потому что коммунисты не согласны, нет единодушия. Перешагивать через их мнение неверно – за ними стоит часть населения.

Президент приглашает всех к поиску решений развития государства, а не только сохранения России.Разве правильно все бросить и уйти на почетную пенсию, которая, кстати, гарантирована Конституцией? Или все-таки продолжить поиск?

– Если есть поиск, это, конечно, хорошо.

– Сейчас перемен хватает. Я против новой Перестройки. Что она нам дала? Просто «распатронили» сверхдержаву. Для того, чтобы понравиться всем остальным и приватизировать государственные дачи. До сих пор не можем в себя прийти.

Сейчас мы хотим сохранить основную конструкцию Конституции, она себя не изжила. Мы ее не утрачиваем, а дополняем. Это инструмент, который делает государство более сильным, а систему более организованной. Я никогда не пытался ссылаться на пресловутую закулису, но она существует. Мы ведь должны защищать своих за рубежом? В поправках упомянут русский язык – это язык объединения. Даже о животных не забыли – есть запрос у граждан. Почему же основная часть критикующих видит за всей совокупностью изменений только слова «два срока подряд отменить»?

Очень важны цивилизованные примеры. Не битье стекол и обливание грязью, а адекватная политическая дискуссия. Поиск должен продолжаться. Мы все учимся выбирать. В том числе, Совет депутатов Новосибирска, Заксобрание Новосибирской области, районные и поселковые советы…

Избирательная кампания

– Стоит ли ждать возвращения к вопросу о переносе сроков избрания нового созыва Госдумы после подведения итогов общероссийского голосования?

– Вопрос с повестки не исчез, идут обсуждения. Но я думаю, вряд ли выборы в Госдуму пройдут раньше сентября следующего года.

– Как идет избирательная кампания в Новосибирской области?

– Даже в этих нелегких условиях мы не отложили предварительное партийное голосование. Сейчас редактируем предвыборную программу. Сформировали первую «тройку» «Единой России» в Законодательное собрание Новосибирской области, готовимся к партийной конференции, которая утвердит списки кандидатов по итогам праймериз.

– По результатам праймериз можно уже сейчас понять, как будут выглядеть эти списки? Или все же к каждому округу индивидуальный подход?

– Индивидуальный подход к каждому округу без исключения. Учитывается период предыдущего сотрудничества потенциального кандидата с «Единой Россией», а также перспективы и настрой соискателей. Консультации продолжаются. В сентябре по всей области замещаются более 5000 мандатов, большая их часть – за пределами Заксобрания и горсовета Новосибирска. Исполком регионального отделения ЕР, политсоветы ведут кропотливую работу. Что касается предварительного голосования, в основном оно прошло без нарушений.

– Но были наглядные истории, в том же Советском районе Новосибирска.

– Очень наглядные, ажиотажные, но все же нетипичные. В большинстве районов, округов процесс шел намного спокойнее. Советский район сложный, неоднородный: с одной стороны академический, с другой – производственный.

– Как вы оцениваете работу аппарата «Единой России» в Новосибирской области? Справляется с текущей работой?

– И неплохо, учитывая, что работать приходится в такой сложный период. Мы провели партийный форум в режиме видеоконференцсвязи. Пусть со второй попытки. Не отчаялись, когда первая не удалась из-за технических сбоев. Исполком дееспособен, справляется.

– Прежние секретари регионального отделения «Единой России» были очень плотно погружены в партийные процессы. Сейчас во главе организации стоит губернатор, который естественно сосредоточен на руководстве области.

– Ни одно ключевое решение на президиуме или на политсовете не озвучивается по доверенности. Андрей Травников глубоко погружен в партийную деятельность. Понятно, что первый заместитель секретаря Андрей Панферов активно участвует, ведет большую часть консультаций с соискателями предварительного голосования по региональному парламенту. Спикер Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев занимается городским Советом и его будущим. В том числе, что касается изменений правил его формирования – все кандидаты будут избираться по одномандатным округам. Вовлечен Виктор Игнатов как руководитель сибирского межрегионального координационного совета ЕР.

– Ректор НГУ Михаил Федорук не участвовал в предварительном голосовании, но на выборах заручился поддержкой лидера «Единой России» в Новосибирской области. Мы увидим и другие подобные примеры во время этой кампании?

– Не исключено. Мы можем выдвигать на выборы людей, которые не являются членами ЕР, главное, чтобы они не состояли в других партиях. Допустима поддержка, например, представителя какой-то из «дремлющих» организаций. Если говорить о самовыдвиженцах с большим потенциалом, есть вероятность, что их поддержит не только ЕР, но и другие структуры.

– То есть, выдвиженец ЕР может сняться с выборов в пользу другого кандидата?

– Нелогично ставить на округ кого-то из единороссов, если мы поддерживаем, например, самовыдвиженца. Консультации по итогам праймериз идут и на эту тему. То есть, мы прилагаем все усилия, чтобы выиграл наш деятельный кандидат, либо поддерживаем другого и не выставляем своего.

– Осталось дождаться списков

– Не так долго ждать. Конечный формат списка утвердит решение партийной конференции.

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