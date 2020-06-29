«Катрен» планирует завершить выкуп акций у ЕБРР в 2020 году

Основанная в Новосибирске фармацевтическая компания «Катрен» планирует в текущем году завершить процесс выкупа акций у ЕБРР, а также укрепить позиции на рынке Украины, запустив там аналог российского сервиса Аптека.ру.

Планами компании поделились ее топ-менеджеры в годовом отчете, опубликованном на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. Как следует из отчета, выручка АО «Катрен» за 2019 год составила 234 млрд рублей, чистая прибыль – 1,8 млрд рублей. По словам генерального директора «Катрен» Владимира Спиридонова, в 2020 году компания планирует полностью завершить обратный выкуп своих акций у Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Напомним, процесс выкупа акций «Катрен» начал в 2017 году. Банк приобрел 15,37% акций компании в 2013 году, заплатив за них около 3 млрд рублей.

Кроме того, по словам Владимира Спиридонова, в текущем году компания намерена запустить на Украине аналог российского интернет-ритейлера Аптека.ру, оператором которого является НПК «Катрен». Сервис будет поддерживать входящее в десятку ведущих фармацевтических дистрибьюторов Украины ООО «Вента.лтд», контрольный пакет которого АО «Катрен» купило в 2019 году.

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