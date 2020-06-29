Кандидатуру новосибирца в Центральный совет партии «Зелёных» выдвинул председатель Анатолий Панфилов. В своем посту в соцсети «ВКонтакте» Украинцев пишет, что это оказалось для него неожиданностью.

«Избрание в Центральный совет Российской экологической партии «Зелёные» для меня это прежде всего ответственность! В минувшую пятницу, на прошедшем очередном съезде «Зелёных» председатель нашей партии Анатолий Алексеевич Панфилов предложил мою кандидатуру для избрания в главный руководящий партийный орган — Центральный совет. Сказать, что для меня это было неожиданностью — это ничего не сказать… В ходе съезда руководством неоднократно отмечалась наша созидательная работа в Новосибирске. Это очень приятно и почётно! Также были обозначены главные наши приоритеты во время предстоящей избирательной кампании в Законодательное собрание Новосибирской области.

В итоге меня избрали в состав Центрального совета Российской экологической партии «Зелёные» почти единогласно — один делегат воздержался».

Напомним, на выборы в горсовет Новосибирска заявились 25 самовыдвиженцев.

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