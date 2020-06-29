Арбитражный суд Западно-Сибирского округа отказал в удовлетворении жалобы известного бердского бизнесмена Виктора Голубева, требовавшего от мэрии Новосибирска признать за ним право на здание центра спортивной гимнастики и игровых видов спорта на улице Петухова.

Бизнесмен Виктор Голубев начал судиться с мэрией за здание недостроенного спортивного центра в районе новосибирского Левобережья в мае прошлого года. Напомним, возведение центра началось в сентябре 2017 года. Инициатива принадлежала Федерации спортивной гимнастики Новосибирской области и Фонду Евгения Подгорного. Инвестиции в проект оценивались в 600 млн рублей. По планам центр, площадью 2,5 тыс. кв. м, включал в себя спортзалы для гимнастики, волейбола и баскетбола, с трибунами на 2,5 тыс. зрителей. Завершить строительство предполагалось в 2020 году. На момент подачи иска Виктора Голубева готовность объекта составляла 82%.

В своем заявлении истец указал, что ведет строительство за свой счет на приобретенном им земельном участке, однако мэрия отказывается признавать за ним право собственности на здание. Городские чиновники, ранее отказавшие в получении разрешения на строительство, указывали на отсутствие у бизнесмена ряда необходимых документов, нарушения при проверки строительных работ и так далее. Арбитражный суд Новосибирской области посчитал аргументы мэрии весомыми: выявленные нарушения «оказывают влияние на безопасность объекта, создают в процессе эксплуатации здания угрозу жизни и здоровью людей». Виктору Голубеву было отказано в удовлетворении иска. Бизнесмен безуспешно обжаловал решение в вышестоящих инстанциях.

Виктор Голубев – известный новосибирский бизнесмен и спортсмен, мастер спорта СССР и заслуженный тренер РСФСР по тяжелой атлетике, президент бердского хоккейного клуба «Кристалл», почетный строитель РФ, является членом наблюдательного совета «Карелин-фонда». В 2014 году ему было предъявлено обвинение в незаконной предпринимательской деятельности – создании нефтеперерабатывающего завода «Октан». Бизнесмена приговорили к полутора годам тюрьмы с конфискацией имущества.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.