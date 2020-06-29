Перевод школ Новосибирской области на дистанционное образование продолжится и после завершения эпидемии коронавируса. С нового учебного года регион станет одним из участников всероссийского эксперимента по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды.

Новосибирская область войдет в число регионов, где с 1 сентября 2020 года по 31 декабря 2022 года пройдет эксперимент ‎по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды (ЦОС) в сфере общего и среднего профессионального образования. Проект постановления правительства РФ об эксперименте опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 26 июня.

Разработчиком пилотного проекта ЦОС стало министерство просвещения России. Согласно тексту постановления, с момента его принятия минпросвещения должно в срок 60-ти дней определить оператора федеральной государственной информационной системы «Моя школа» и согласовать с министерством цифрового развития «дорожную карту» по проведению эксперимента. Со своей стороны, субъектам Российской Федерации в течение 4-х месяцев будет необходимо согласовать с минпросвещения свои планы мероприятий по внедрению ЦОС.

В ходе эксперимента планируется перевести городские и сельские школы на высокоскоростной интернет, установить необходимое оборудование и программное обеспечение. Также будет проведена апробация технологий анализа массивов больших данных с возможностью представления статистических и прогнозных отчетов в режиме реального времени, апробация коммуникационной среды – в том числе с использованием сервисов мгновенного обмена сообщениями и социальных сетей.

Предусмотрено проектом создание систем контроля и управления доступом, а также видеонаблюдения на объектах образовательных организаций, которое позволит ‎в постоянном режиме осуществлять мониторинг организации образовательного процесса.

Сообщается, что в эксперименте примут участие поставщики контента и образовательных сервисов: «юридические лица ‎и индивидуальные предприниматели, обладающие соответствующими правами ‎на владение, пользование и распоряжение контентом и образовательными сервисами».

Помимо Новосибирской области, в пилотный проект дистанционного образования войдет Алтайский край, Кемеровская, Нижегородская, Московская, Челябинская, Сахалинская области и другие регионы России. После оценки результатов эксперимента ЦОС начнут внедрять во всех остальных субъектах РФ.

В настоящее время проект постановления о цифровой образовательной среде проходит правовую антикоррупционную оценку и общественные обсуждения. Также авторизованные пользователи могут оставить на официальном интернет-портале правовой информации свои мнения и предложения по поводу образовательного эксперимента.

Напомним, ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал опыт дистанционного обучения школьников региона в связи с эпидемией коронавируса и пообещал, что 1 сентября образовательные учреждения вернутся к стандартным формам обучения.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.