25 самовыдвиженцев заявились на выборы в горсовет Новосибирска

О желании участвовать в выборах в Совет депутатов Новосибирска заявили 25 потенциальных кандидатов, большая часть – представители несистемной коалиции «Новосибирск 2020».

Избирком принял документы от 25 человек, которые планируют выдвинуться независимыми кандидатами в горсовет Новосибирска. 17 из них идут от несистемной коалиции. Среди них координатор штаба Навального в Новосибирске, экс-кандидат в мэры Новосибирска Сергей Бойко. Он выдвигается по округу № 49. Судя по итогам праймериз, «Единая Россия» не выставляет серьезного кандидата на этой территории: победительница предварительного голосования ЕР, помощница депутата Анна Водопьянова набрала всего 25 голосов.

Также о выдвижении на округах коммунистов заявили Андрей Бурык– по округу действующего депутата Георгия Андреева, от ЕР идет руководитель дзержинского отделения партии Сергей Капишников. Петр Маняхин – по территории Антона Тыртышного. Александр Могилин выдвигается на округе Дениса Плотникова, в феврале исключенного из фракции КПРФ.

Несколько представителей коалиции заявились на выборы по округам действующих депутатов от ЕР: Дмитрия Червова, Владислава Люмина, Александра Фельдбуша, Сергея Моисеева, Алексея Джулая, Игоря Титаренко, Евгения Яковенко, Игоря Салова, Ирины Константиновой, Сергея Бондаренко. На округе, по которому в нынешний созыв избран член фракции ЕР Павел Чернышев заявились сразу два представителя несистемной коалиции – Александр Давыдов и Вячеслав Удинцев.

Представитель коалиции Семен Гунькин баллотируется по новому округу, на праймериз ЕР здесь победил депутат-единоросс Сергей Трубников.

Снова на выборы собрался бывший глава новосибирских «Патриотов России», сейчас заместитель главы администрации по ЖКХ в Октябрьском районе Александр Мухарыцин. Он выдвигается по округу действующего депутата от ЕР Валерия Черных.

Острым обещает быть округ, на который заявился глава регионального Совета отцов Сергей Майоров. Это новообразованная после отмены списков в горсовете территория. По информации «Континента Сибирь», КПРФ может здесь поставить председателя комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска Дмитрия Лобыня, от несистемной коалиции идет журналист Мария Лондон.

Также самовыдвиженцами заявились на выборы в горсовет представители команды лидера новосибирских «Зеленых» Игоря Украинцева: Степан Сафонкин (округ № 12, где баллотируется действующий депутат-коммунист Валерний Науменко) и Екатерина Шалимова (новый округ № 10 в Заельцовском районе, где ЕР поставит племянника главы общины езидов Армана Озманяна).

Независимыми кандидатами планируют пойти в Совет депутатов Новосибирска директор по информационным технологиям ООО «ЭМА» Андрей Гизбрехт (округ действующего депутата от ЕР Игоря Кудина), старший преподаватель СибУПК Ярослав Коновальчиков (против единоросса из горсовета Александра Бестужева), предприниматель Алексей Куницин выдвигается по округу, который сейчас представляет от фракции ЕР Глеб Дебов, а в праймериз победила помощница депутата Заксобрания Ивана Сидоренко Елена Воронина) и военный пенсионер Игорь Тимофеев (округ вице-спикера, единоросса Евгения Яковенко).

Всем самовыдвиженцам для регистрации кандидатами нужно собрать около 200 подписей потенциальных избирателей.

Выборы в Совет депутатов Новосибирска назначены на 13 сентября.

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