02 Июль, Четверг

9:52

ТОП-5 материалов июня

01 Июль, Среда

22:32

В двух сибирских городах-миллионниках подвели итоги по явке на общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ

19:53

Сибирские регионы показали рекордную – с обеих сторон – явку в день голосования

15:00

Андрей Травников и Андрей Шимкив проверили организацию голосования по внесению поправок в Конституцию РФ

13:48

122 человека с коронавирусом выздоровели в Новосибирской области за сутки

30 Июнь, Вторник

18:33

Снос аварийных объектов включат в смету возведения новостроек в Новосибирской области

16:28

Глава Республики Алтай назвал условия открытия туркомплексов региона

16:15

В первую тройку «Партии Роста» на выборах в Заксобрание Новосибирской области вошли только дамы

16:06

Новосибирская область получила 19 новых машин скорой помощи

15:38

Новосибирцы активно голосуют по изменениям в Конституцию России в последний день голосования до дня голосования

15:18

Режим ЧС из-за засухи хотят ввести в 15 районах Новосибирской области

14:07

Новосибирские рестораторы опубликовали очередное обращение к Андрею Травникову в соцсети