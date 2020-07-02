Наибольший интерес аудитории портала в июне 2020 вызвали следующие материалы.
Пять самых читаемых материалов месяца
Главы сибирских городов обратятся за помощью к федеральным властям из-за угрозы внешнего управления
Руководители крупных городов Сибири, включая Новосибирск, и Дальнего Востока обратятся в правительство РФ с просьбой поддержки местных бюджетов, пострадавших от коронавирусных ограничений.
Новосибирская область примет участие в эксперименте по переводу школ на дистанционное образование
Перевод школ Новосибирской области на дистанционное образование продолжится и после завершения эпидемии коронавируса. С нового учебного года регион станет одним из участников всероссийского эксперимента по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды.
Андрей Травников сообщил о начале выплат гражданам в качестве мер соцподдержки
1 июня состоялось еженедельное оперативное совещание под руководством губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, в котором приняли участие главы муниципальных образований региона и руководители областных исполнительных органов государственной власти.
Бывший руководитель новосибирской полиции вошел в совет директоров «ИнСпейс»
Экс-заместитель начальника главного управления МВД РФ по Новосибирской области, бывший начальник полиции региона Николай Турбовец стал членом совета директоров «ИнСпейс».
Резкий рост инфицирования коронавирусом произошел в Томской области
За сутки в соседнем с Новосибирской областью регионе было зарегистрировано сразу 89 новых случаев заражения COVID-19.