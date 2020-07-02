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Пять самых читаемых материалов месяца

Анатолий Локоть

Главы сибирских городов обратятся за помощью к федеральным властям из-за угрозы внешнего управления

Руководители крупных городов Сибири, включая Новосибирск, и Дальнего Востока обратятся в правительство РФ с просьбой поддержки местных бюджетов, пострадавших от коронавирусных ограничений.

Новосибирская область примет участие в эксперименте по созданию условий перевода школьного обучения в дистанционный формат

Новосибирская область примет участие в эксперименте по переводу школ на дистанционное образование

Перевод школ Новосибирской области на дистанционное образование продолжится и после завершения эпидемии коронавируса. С нового учебного года регион станет одним из участников всероссийского эксперимента по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды.

Андрей Травников

Андрей Травников сообщил о начале выплат гражданам в качестве мер соцподдержки

1 июня состоялось еженедельное оперативное совещание под руководством губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, в котором приняли участие главы муниципальных образований региона и руководители областных исполнительных органов государственной власти.

Николай Турбовец

Бывший руководитель новосибирской полиции вошел в совет директоров «ИнСпейс»

Экс-заместитель начальника главного управления МВД РФ по Новосибирской области, бывший начальник полиции региона Николай Турбовец стал членом совета директоров «ИнСпейс».

Резкий рост инфицирования коронавирусом произошел в Томской области

Резкий рост инфицирования коронавирусом произошел в Томской области

За сутки в соседнем с Новосибирской областью регионе было зарегистрировано сразу 89 новых случаев заражения COVID-19.

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