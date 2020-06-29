На прошедшем 29 июня оперативном совещании губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил мэру Анатолию Локтю открыть городские пляжи.

«Давайте при первой же возможности официально пляжи открывать потому, что погода сейчас стоит такая, что людей удержать дома достаточно сложно, все хотят уже, конечно, начать пляжный сезон», — отметил губернатор.

Анатолий Локоть сообщил, что открытие пляжей задерживается не из-за пандемии COVID-19. Причина отсрочки — санитарное состояние воды. Также по сообщениям ГУ МЧС к вводу в эксплуатацию в регионе готова только третья часть городских пляжей — 6 из 21.

Напомним, что в минувшие выходные в регионе до 1 августа были продлены ограничения на работу торговых центров, спортзалов, ресторанов и кинотеатров. Кроме того, был продлен запрет на проведение любых массовых мероприятий, включая религиозные обряды.

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