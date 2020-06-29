Главный врач клинической консультативно-диагностической поликлиники № 27 Александр Калиниченко заявил о самовыдвижении.

Александр Калиниченко подал документы в избирательную комиссию по территории, где расположена поликлиника, которую он возглавляет. В округ № 23 входят часть Заельцовского и Калининского районов Новосибирска. Его в региональном парламенте представляет лидер «Гражданской Платформы» в Новосибирский области, бизнесмен Александр Манцуров и член фракции КПРФ Денис Поволоцкий. Некоторое время назад в околополитических кругах ходила информация, что Калиниченко может принять участие в праймериз «Единой России», этого не случилось. Предварительное голосование на округе № 23 выиграла директор детского сада, руководитель регионального движения «Воспитатели России» Татьяна Бурдина, на втором месте — протеже Манцурова, член фракции ЕР в горсовете Новосибирска Павел Чернышев.

Таким образом, о самовыдвижении в Заксобрание Новосибирской области заявили 5 человек. Среди них действующий депутат регионального парламента Илья Поляков, ректор НГУ Михаил Федорук, барабинский депутат Константин Терещенко и исполнительный директор завода «Искра» Сергей Кондратьев. Для регистрации кандидатами им предстоит собрать около 2000 подписей потенциальных избирателей.

Выборы в Заксобрание Новосибирской области назначены на 13 сентября 2020.

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