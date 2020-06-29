Последний день регистрации участников в проекте «Человек против системы», намеренных баллотироваться в депутаты городского Совета Новосибирска и Законодательного собрания региона, был 26 июня. Для тех, кто планирует вести общественную деятельность при поддержке проекта, прием заявок продлен до конца августа. Сейчас стартует голосование за зарегистрированных участников проекта. Отдать свой голос за понравившегося участника можно на его личной странице.

На сегодня регистрацию в проекте «Человек против системы» на сайте прошли 210 жителей Новосибирской области. Опубликованы анкеты 81 участника, которые полностью или частично справились с предложенными заданиями – записали ролики о проблемах территории и рассказали о себе.

Среди участников – гражданские активисты, юристы, предприниматели, люди, которые трудятся на частных и государственных предприятиях. Практически у каждого есть опыт общественной работы или противостояния системе.

«Примечательно, что проект «Человек против системы» позволил простым людям с активной жизненной позицией, но без политического опыта, заявить о себе, быть услышанными. Участники проекта рассказывают о проблемах своей территории, снимают короткие ролики. Вся информация размещается на сайте, а также в соцсетях проекта. У финалистов есть возможность стать кандидатами в депутаты. А значит, что «Человек против системы» это еще и социальный лифт в действии. Это возможность простым людям попасть в политику без бюрократических проволочек», — рассказал один из участников проекта, депутат Законодательного собрания Новосибирской области Александр Аксёненко.

Фамилии финалистов проекта будут объявлены на партийной конференции «Справедливой России», на которой состоится выдвижение кандидатов в депутаты. Партия планирует выдвигать кандидатов на всех округах в Новосибирской области. После 26 июня на сайт проекта также можно сообщать информацию о проблемах региона. В дальнейшем предложения по их решению войдет в предвыборную программу партии «Справедливая Россия».

Проект, который совместил кадровый конкурс для будущих кандидатов со сбором проблем жителей «Человек против системы» стартовал в Новосибирске в конце мая. Его представили лидер партии «Справедливая Россия» в Новосибирской области Анатолий Кубанов и депутат заксобрания региона Александр Аксёненко. В начале июня участником проекта стал Александр Тепляков, генеральный директор «Новосибирской продовольственной корпорации», который, как ожидается, наряду с Кубановым и Аксененко войдет в региональный список партии на выборах в Законодательное собрание региона.

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