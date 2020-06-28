Напомним, что обращение о признании Новосибирска городом трудовой доблести поступило 27 января 2020 года в горсовет от первого заместителя секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Андрея Панфёрова, а 30 января с аналогичным письмом обратился мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Поступило письмо и от председателя СО РАН Валентина Пармона, который от лица академического сообщества заявил о готовности оперативно провести научную экспертизу инициативы и сформулировать исторические аргументы для принятия решения на федеральном уровне.

До дня голосования на избирательные участки пришли проголосовать известные в регионе деятели медицины, культуры и спорта. «Это очень важный этап в жизни страны, большая дискуссия развернулась вокруг и до принятия, и в связи с эпидемиологической ситуацией, когда было перенесено голосование. Конституция – это живой инструмент, который подстраивается под ситуацию в мире, и на ту роль, которую Россия сейчас занимает, те изменения, которые пришли в общество, безусловно отражены в поправках и безусловно очень важно их поддержать», – отметил главный врач Новосибирского областного клинического онкологического диспансера Олег Иванинский.

Что касается сбора подписей за присвоение Новосибирску почетного звания РФ «Город трудовой доблести», Олег Иванинский отметил: «Новосибирск имеет богатую историю. Каждый третий самолет и каждый второй снаряд был выпущен в Новосибирске в годы Великой Отечественной войны. Можно много говорить о тех достижениях, которые были сделаны нашими земляками – это и военные госпитали, благодаря которым стало возможным вернуть в строй многих солдат и офицеров. В Новосибирске было больше 1000 различных видов госпиталей. Оценка труда наших земляков в те тяжелые годы очень важна, и я считаю, мы должны добиться этого высокого звания».

По оценке известного скрипача и общественного деятеля Михаила Симоняна, голосование проходит в очень комфортном и безопасном режиме. Он отметил, что особенно важными считает поправки, касающиеся объявления российской культуры наследием государства, а также поправки в социальной сфере: «Эти поправки регламентируют очень мощный социальный пакет для граждан. Действительно, и поддержка некоммерческих организаций очень важна, и волонтерство, и культура. Особенно мне нравится то, что русский язык будет являться государственным языком».

В свою очередь депутат Государственной думы РФ, герой России, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин подчеркнул: «Мы принимаем на себя очень долгожданное, но правильное определение. Я говорю сейчас о более чётко выраженном суверенитете, о нерушимости границ, о том, что наши законы, если это касается наших интересов, доминируют над законами иными, которые нас могут уязвить. Поэтому здесь я считаю, что это уже поправки, которые характеризуют сильное государство».