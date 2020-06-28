По данным оперштаба на утро 28 июня в регионе зарегистрировано 5 769 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 357 детей. 3 368 пациентов выздоровели — 86 за минувшие сутки).

В Новосибирской области скончались еще четверо из-за COVID-19: трое мужчин – 67 лет, 71 год и 79 лет – и одна женщина 66 лет. Всего в Новосибирской области зафиксирован 91 летальный случай из-за коронавирусной инфекции. В отделениях интенсивной терапии находятся 80 человек, на ИВЛ – 27 больных.

В инфекционных стационарах Новосибирска находятся 2 274зрослых пациента с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него. В больницы районов области госпитализировано 599 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

В ДГКБ №3 госпитализировано 55 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Всего в НСО проведено 196 740 тестов на коронавирус.

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