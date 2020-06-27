Партнеры «Ритейл центра» повторили судьбу контрагентов «Холидея»

В новосибирском ритейле назревает новый скандал. Вслед за резонансной попыткой взыскания с контрагентов «Холидея», массово оспорил сделки должника управляющий банкротящегося «Ритейл центра» партнера бизнесменов Насоленко Александра Слободчикова.

89 заявлений об оспаривании сделок должника подано в арбитражный суд Новосибирской области арбитражным управляющим ООО «Ритейл центр» Игорь Сухоруков. Общая сумма исков составляет около полумиллиарда рублей. В списке – оптовые и розничные торговые предприятия, компании, работающие в сфере недвижимости, охраны и разработки программного обеспечения, структуры мэрии Новосибирска, региональные ведомства и аэропорт Толмачево. Также в списке есть несколько действующих предприятий, которыми сейчас руководит Александр Слободчиков. Одна из самых крупных финансовых претензий – около 200 млн рублей – предъявлена ООО «Альфа ритейл компани», которой руководит Евгений Насоленко.

Арбитражный суд Новосибирской области признал «Ритейл центр» банкротом летом прошлого года. Ритейлеру были предъявлены более 60 исков на общую сумму свыше 80 млн рублей. «Ритейл центр», которым руководил Александр Слободчиков, был оператором сети «Универсамов удачных покупок», основанной в 2005 году братьями Евгением и Виталием Насоленко. До ребрендинга они носили название «Пятерочка» по франчайзинговому договору с X5 Retail Group. Напомним, ранее массовые иски к контрагентам банкротящегося «Холидея» предъявил его конкурсный управляющий Трофим Кузнецов. Компании готовились к валу банкротств, прецедент, которого, по словам юристов, еще не было в истории российского ритейла, поручил широкий резонанс. Однако в итоге арбитраж стал отказывать в удовлетворении исков управляющего «Холидея».

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