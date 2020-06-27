2012 избирательных участков в работают в третий день голосования по изменениям в Конституцию России. На участках обеспечены необходимые меры санитарной безопасности.

Как пояснили в избирательной комиссии Новосибирской области, участки для согласования открыты с 8.00 до 20.00 часов. Также организованы «мобильные» избирательные участки на придомовых территориях, на которых активно голосуют граждане. Граждане могут проголосовать и «на дому», подав заявление или устно обратиться в участковые комиссии. Подать заявления (устные обращения) для голосования «на дому» граждане могут до 17.00 часов 1 июля в участковые комиссии по месту своей регистрации, а также по месту нахождения, если заранее подавали такие заявления для голосования вне помещения.

Председатель избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо отметила, что возможность голосования до дня голосования исключает одномоментное нахождение на избирательных участках большого числа граждан. Голосование в регионе проходит с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и рекомендаций. Члены избирательных комиссий оснащены всеми средства индивидуальной защиты (медицинские маски, перчатки, антисептики). Также средства защиты выдаются наблюдателям, представителям СМИ и избирателям – в случае их отсутствия.

«Конституция – это основной закон любого государства и в нем определены политические и экономические основы развития, на чем строится государство и каковы его принципы. Я считаю, что каждый человек, если он гражданин своей страны, если он занимает активную жизненную позицию, то ему совершенно не все равно, в какой стране будет жить он сам и в какой стране будут жить его дети. Поэтому те поправки, которые сегодня вносятся – укрепление семейных ценностей, безопасность территориальной целостности государства, индексация пенсии – это очень важные поправки, которые должны быть приняты, – говорит главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова. – Сегодня, несмотря на достаточно сложную эпидемиологическую обстановку, созданы все возможности для голосования. Жители смогут проголосовать в течение почти недели, участки работают с 8 утра до 8 вечера, поэтому человек может выбрать удобное время и прийти проголосовать, не торопясь. На избирательных участках есть все средства для обеспечения безопасности, с точки зрения эпидемиологического режима все нормально. Поэтому я призываю всех высказать свою позицию, выполнить свой гражданскими долг и проголосовать за Конституцию Российской Федерации».

Избирательные участки работают с 8.00 до 20.00 часов по будням и в выходные дни. Найти свой избирательный участок можно на сайте в личном кабинете на портале «Госуслуги» или позвонить на горячую линию ЦИК России по номеру 8-800-200-00-20.

До основного дня голосования (1 июля) на избирательный участок пришла проголосовать и председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева. «Мы долго ждали этого момента, обсуждали те поправки, которые сегодня предложены. Мы понимаем, что они назрели: 1993 год, когда принималась Конституция России, был давно, мир изменился, наша страна тоже меняется. И поправки, которые сегодня предложены – суверенитет, безопасность нашего государства, социальные гарантии и другие, очень важны. Поэтому во второй день голосования, в обеденный перерыв, я пришла по возможности и проголосовала за те поправки, которые предложил президент и которые предложило население, – отмечает Галина Гриднева. – Я представляю Общественную палату, мы долго проводили различные исследования и докладывали президенту, какие вопросы сегодня беспокоят наше население. На разных форумах президент общался с разными категориями жителей нашей страны, и когда было оглашено послание Федеральному собранию, мы услышали тот отклик, тот посыл, который делало население».

Глава Чистоозерного района Новосибирской области Александр Аппель назвал особенно важной поправкой в Конституцию ту, которая касается семейных ценностей: «Вопрос главной ячейки общества – семьи – святой вопрос. Важно, чтобы у каждого ребенка были мать и отец, чтобы была крепкая семья». Глава района отметил, что для него день голосования с детства всегда был и остается праздником. Он сообщил, что в этот раз пойдет голосовать в сопровождении своего внука.

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