На утро 27 июня по данным оперативного штаба в регионе зарегистрирован 5671 случай заражения коронавирусной инфекцией, включая 353 ребенка. 105 человек заразилось за последние сутки, 3 302 пациента выздоровели (+86 за сутки).

Скончались еще четыре человека: трое мужчин – 87 лет, 89 лет и 92 года, и женщина, 68 лет. Всего в Новосибирской области зафиксировано 87 летальных случаев, причиной которых стал COVID-19. В отделениях интенсивной терапии находятся 87 человек, из них на ИВЛ 31 пациент.

В ДГКБ №3 госпитализировано 49 детей с подозрением на коронавирус.

В инфекционных стационарах Новосибирска находятся 2 193 взрослых пациента с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него. В больницы районов области госпитализированы 599 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в НСО провели 194 128 тестов на коронавирус.

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