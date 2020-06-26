Открыть оптовые центры Новосибирска помог Владимир Барсук

В Новосибирске возобновляют работу крупные оптовые торговые центры. Соответствующее постановление было подписано губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. С предложением снять ограничительные меры ранее в региональное правительство обратился депутат Совета депутатов города Новосибирска, член фракции «Единая Россия», заслуженный летчик-испытатель Владимир Барсук.

Напомним, опубликованный 26 июня на официальном портале облправительства документ вносит изменения в постановление губернатора № 43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации». Эти изменения касаются работы новосибирских ТРЦ. Как рассказал «Континенту Сибирь» министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров, в регионе не приостанавливалась оптовая торговля, однако, были торговые центры и магазины в них, которые не имели возможности возобновить работу из-за ограничений. В результате нововведений могут вернуться к работе юрлица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие в торговых центрах оптовую торговлю непродовольственными товарами, без допуска розничных покупателей. Андрей Гончаров уточнил, что «инициатива по принятию соответствующих изменений принадлежит депутату горсовета Владимиру Барсуку ― мы получили его обращение и рассмотрели его на заседании правительства», — сказал глава областного минпромторга.

Депутат Совета депутатов города Новосибирска Владимир Барсук (помимо депутатской деятельности возглавляющий Сибирский НИИ авиации имени Чаплыгина — «КС») сообщил «Континенту Сибирь», что ранее к нему обратились предприниматели из ТК «Восток». «Мы ситуацию проработали, действительно, выяснили что эти предприятия, юридически оформленные как торговые центры, занимаются оптовой торговлей. Причем большая часть из них работает в ночное время. Мы подготовили обращение к губернатору Андрею Травникову, он быстро вник и принял решение», — сказал депутат.

Под действие постановления попадают ТК «Восток», «Дружба», «Радуга», «Невский», «Зима», «Норд Сити Молл» и другие торговые комплексы, осуществляющие оптовую торговлю.

По мнению Владимира Барсука, открытие оптовых ТРЦ позитивно скажется на экономике региона и социальном самочувствии тысяч людей, занятых в этом виде бизнеса. Кроме того, отсутствие товаров из-за закрытия оптовых центров вызывало появление стихийных рынков, где не соблюдаются антикоронавирусные меры.

Напомним, что в 2015 году Владимир Барсук возглавлял общий список «Единой России» на выборах в Совет депутатов Новосибирска.

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